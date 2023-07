Iga Świątek wzięła Elinę Svitolinę na tapet. Wskazała na jedną kluczową cechę Ukrainki

9 lipca Iga Świątek dokonała historycznego wyczynu w swojej karierze – pierwszy raz awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu, co wcześniej nigdy jej się nie udało, mimo kilku prób. Podczas spotkania z Belindą Bencić widać było, jaka presja ciąży na Biało-Czerwonej, ale po trudnym boju to właśnie ona triumfowała. Teraz raszynianka zmierzy się z bardziej doświadczoną Eliną Svitoliną, o której wypowiedziała się podczas konferencji prasowej.

Iga Świątek podziwia Elinę Svitolinę i wskazuje na jej kluczową cechę

Ukrainka również musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, by awansować. Ona akurat mierzyła się z Wiktorią Azarenką. Białorusinka wygrała pierwszy set 6:2 i wydawało się, że może zdominować całe starcie. Nic bardziej mylnego. W drugiej partii górą była Svitolina (6:4), a rywalizacja rozstrzygnęła się w tie-breaku trzeciego seta. Ukrainka triumfowała w nim 11:9.

Teraz 29-latka będzie przeciwniczką Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu. – Obie się szanujemy, wszystko między nami jest w porządku. To świetnie, że mamy zawodniczki, które są sympatyczne, a do tego reprezentują odpowiednie wartości. Cieszę się, że Elina wróciła na kort po tym, jak została matką. Trudno jest mi sobie wyobrazić, jak trudne to jest, ale domyślam się, że bardzo – stwierdziła Polka podczas spotkania z mediami, podkreślając, iż pod tym względem Svitolina dokonała czegoś imponującego.

– Cieszę się, że gra solidnie. Nasze starcie będzie interesujące – przyznała raszynianka. Świątek wskazała też jedną cechę najbliższej rywalki, przez którą ich potyczka zapowiada się na ciekawą i być może trudną. – To bardzo cierpliwa tenisistka. Ma wystarczające doświadczenie, by prezentować dużą jakość zarówno w defensywie jak i ofensywie – opowiedziała 22-latka.

Czytaj też:

Iga Świątek wyjaśniła scenę z meczu z Bencic. „Nie martwcie się”Czytaj też:

Jan Zieliński zawiódł po całości na starcie Wimbledonu. Zaskakująca porażka