Wielka rywalka Igi Świątek urodziła dziecko. Chce wrócić na Austrialan Open

Świat tenisa żyje obecnie tym co dzieje się na trawiastych kortach Wimbledonu. Dla Polaków wtorek przyniósł smutek, gdyż nie ma już więcej przedstawicieli Biało-Czerwonych w rywalizacji. Po Hubercie Hurkaczu z turniejem pożegnała się także Iga Świątek. Choć najlepsza tenisistka świata po raz pierwszy w karierze dotarła do ćwierćfinału wielkoszlemowych zmagań w Londynie, to z pewnością miała apetyt na zajście dalej. Świetnie przygotowana Elina Switolina, która dostała się do turnieju dzięki dzikiej karcie, pokonała ją 7:5, 6:7, 6:2.

Naomi Osaka urodziła córkę

Ukrainka wraca do zawodowego grania po przerwie macierzyńskiej. Switolina, która nieco ponad rok temu uczestniczyła w charytatywnym wydarzeniu tenisowym w Krakowie, prezentuje obecnie świetną formę fizyczną, pomimo sporej przerwy. Zawodniczka nie jest jedyną, która w ostatnim czasie wydała na świat dziecko. Niedawno Ashleigh Barty ogłosiła narodziny syna. Australijka nie wspomina jednak nic o powrocie na boisko. Wrócić chce natomiast inna była liderka światowego rankingu.

Naomi Osaka poinformowała na początku roku, że wraz z raperem Cordae spodziewają się dziewczynki. Kibice tenisa z wielką radością przyjęli informację, gdyż przez długi czas zastanawiano się, czy ze zdrowiem byłej liderki światowego rankingu wszystko w porządku. Japonka miewała wcześniej ataki paniki. Mówiła też wiele o walce o zdrowie psychiczne.

W kolejnych miesiącach 2023 roku Osaka informowała w mediach społecznościowych o przebiegu ciąży dodając liczne zdjęcia. Na początku czerwca w jednym ze wpisów zdradziła płeć dziecka. „Mała księżniczka jest w drodze” napisała czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych. Póki co nie wstawiła jeszcze zdjęcia po narodzinach córki, lecz o tym, że wydała na świat pociechę poinformował podczas jednego z koncertów jej partner. Nie wyjawił jednak imienia dziecka.

Kariera Naomi Osaki

Naomi Osaka to zwyciężczyni US Open 2018 i 2020 oraz Australian Open 2019 i 2021. W 2019 roku została liderką rankingu WTA, lecz we wrześniu tego samego roku straciła prowadzenie na rzecz Barty. Japonka zapowiedziała start w turnieju wielkoszlemowym w Australii na początku przyszłego roku.

