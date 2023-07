Elina Switolina skomentowała triumf nad Igą Świątek. „Wojna uczyniła mnie inną osobą”

Iga Świątek przegrała z Eliną Switoliną w ćwierćfinale Wimbledonu 2023. Choć dla Polki był to najlepszy rezultat w historii dotychczasowych występów na tym turnieju, to nie mogła sobie poradzić ze świetnie dysponowaną Ukrainką. Wracająca po przerwie macierzyńskiej tenisistka nie ukrywała, że dziecko i wojna w ojczyźnie mocno wpłynęły na jej podejście do gry.

Iga Świątek bezproblemowo przeszła pierwsze etapy Wimbledonu 2023. Poważne kłopoty sprawiła jej Belinda Bencic. Szwajcarka miała dwie piłki meczowe, lecz ostatecznie Polka wyszła z tarapatów i wygrała drugiego oraz trzeciego seta. W ćwierćfinałowym starciu z Eliną Switoliną nie miała już tyle szczęścia, choć również walka zakończyła się w trzech setach. Mecz z Ukrainką nie należał do najlepszych w wykonaniu liderki światowego rankingu.Rywalka była dobrze dysponowana i skutecznie wykorzystywała liczne błędy Polki. Elina Switolina skomentowała triumf nad Igą Świątek Switolina dopiero oswaja się z tenisem po przewie macierzyńskiej. Zajmująca 76. pozycję w rankingu WTA zawodniczka wróciła do gry dopiero w marcu. Jeszcze rok temu brała udział w charytatywnej imprezie tenisowej w Krakowie z udziałem m.in. Świątek. Ukrainka dostała się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Po zakończeniu turnieju z pewnością zyska wiele pozycji w zestawieniu. Ukraińska tenisistka w wielu wypowiedziach nie unikała nawiązań do wydarzeń z jej ojczyzny, a także występów Rosjan i Białorusinów na arenie międzynarodowej. Po meczu ze Świątek przyznała, że wojna uczyniła ją silniejszą osobą. – Myślę, że wojna uczyniła mnie silniejszą, a także wzmocniła mnie psychicznie. Nie traktuję trudnych sytuacji jako katastrofy. Są gorsze rzeczy w życiu” – powiedziała Switolina. – Myślę też, że ponieważ dopiero co zaczęłam znowu grać, mam inną presję. Oczywiście chcę wygrać. Mam ogromną motywację, żeby wrócić na szczyt. Ale myślę, że posiadanie dziecka i wojna uczyniły mnie inną osobą. Patrzę na sprawy trochę inaczej – stwierdziła była trzecia rakieta rankingu cytowana przez „The Guardian”. Kariera Eliny Switoliny Elina Switolina nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego. Udało jej się dotrzeć do półfinału Wimbledonu i US Open w 2019 roku. Jest brązową medalistką olimpijską z igrzysk w Tokio w grze pojedynczej. Czytaj też:

