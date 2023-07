Powtórka finału Rolanda Garrosa w Warszawie? Karolina Muchova zagra w stolicy!

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji BNP Paribas Warsaw Open najlepsza była Caroline Garcia. Francuzka w drodze do finału pokonała Igę Świątek (mecz ćwierćfinałowy), a w grze o tytuł ograła Rumunkę Anę Bogdan 6:4, 6:1. Co ciekawe, w ubiegłym roku tenisistki rywalizowały na kortach ceglanych. Tym razem w Warszawie rywalizacja odbędzie się na twardej nawierzchni.

Karolina Muchova zagra w turnieju w Warszawie

W czwartek poinformowano, że do polskiej stolicy przyjedzie druga z finalistek tegorocznego Rolanda Garrosa. Karolina Muchova dołączyła do Świątek, więc jest szansa na powtórkę finału Rolanda Garrosa. Co więcej, na liście obecnych w turnieju jest również Marketa Vondrousova. Czyli świeżo upieczona finalistka Wimbledonu!

– Cieszę się, że Karolina Muchova otrzymała od WTA dziką kartę na nasz turniej – oznacza to, że w ramach BNP Paribas Warsaw Open może dojść do rewanżu za tegoroczny finał Roland Garros. Życzę tego przede wszystkim kibicom, bo polska publiczność tenisowa zasługuje na to, aby podziwiać najlepsze zawodniczki – powiedział Mariusz Fyrstenberg, dyrektor warszawskiego turnieju.

Dzięki obecności w finale Rolanda Garrosa czeska tenisistka jest sklasyfikowana na 16 miejscu w rankingu WTA. Warto przypomnieć, że Muchova w przypadku gry na twardej nawierzchni, która będzie w Warszawie, dotarła m.in. do półfinału Australian Open (2021).

BNP Paribas Warsaw Open już pod koniec lipca

Kiedy rozpoczną się zmagania w stołecznym turnieju? BNP Paribas Warsaw Open zaplanowano na 24-30 lipca. Rywalizacja będzie odbywać się na kortach Legia Tenis & Golf przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie.

Bilety na turniej są dostępne w internetowej sprzedaży. Wejściówki są dostępne w czterech kategoriach cenowych. Spoglądając na coraz lepszą obsadę, polecamy nie pozostawiać kwestii kupna na ostatni moment.

