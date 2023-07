Justyna Kowalczyk broni Igi Świątek. „Szambo się wylewa”

Iga Świątek musiała sporo się namęczyć by móc powalczyć o półfinał Wimbledonu. Ostatecznie na drodze do niego stanęła dobrze dysponowana w turnieju Elina Switolina. Polka przegrała z zawodniczką, która podeszła do turnieju z dziką kartą i musiała śledzić poczynania Aryny Sabalenki. Białorusinka stanęła przed ogromną szansą na zdetronizowanie Świątek w rankingu WTA. Do tego potrzebny był jej awans do finału turnieju, który nie doszedł do skutku.

Justyna Kowalczyk-Tekieli broni Igi Świątek

Wygrana Ons Jabeur nad Sabalenką sprawiła, że Świątek utrzyma pozycję pierwszej rakiety świata. Mimo to część polskich kibiców nie jest zadowolona z postawy Polki podczas turnieju. Podbudowani zwycięstwem 22-latki w tegorocznym Roland Garros kibice wierzyli, że tenisistka pójdzie za ciosem i zaprezentuje się tak samo dobrze w Wielkiej Brytanii. Wimbledon nie był jednak nigdy ulubionym turniejem zawodniczki. Różnica nawierzchni (Świątek preferuje grę na „ziemi”) ma znaczący wpływ na dyspozycję.

Jak to ma miejsce w przypadku porażek, wielu kibiców próbowało na siłę szukać przyczyn porażek. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy, spośród których wiele miało w sobie znamiona hejtu. Internauci doszukiwali się problemów w sztabie szkoleniowym czy podejściu Świątek do przygotowań do turniejów. Nie brakowało również wiadomości kompletnie bezpodstawnie atakujących najlepszą polską tenisistkę. Głos w jej obronie postanowiła zabrać mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk-Tekieli. Zdaniem wybitnej polskiej sportsmenki jedna porażka Świątek nie przesądza o niczym złym, a reakcja fanów jest kompletnie niezrozumiała i przesadzona.

„Dziewczyna jest nr 1 w tenisie od wielu miesięcy. Przegrywa jakiś mecz. Szambo się wylewa. Zwalniają trenera, umniejszają Idze. W sumie to śmieszne. I wcale nie świadczy źle o zawodniczce” – napisała na Twitterze była polska biegaczka narciarska kończąc post emotikonem z uśmiechem.

Iga Świątek wystąpi w Warszawie

Dla Świątek najbliższym celem będzie odbywający się w Polsce turniej w Warszawie. W ubiegłym roku dość wcześnie pożegnała się ze zmaganiami na kortach Legii.

