Najnowszy ranking ATP. Hubert Hurkacz z awansem po Wimbledonie

Wimbledon, czyli najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie dobiegł końca. W zmaganiach kobiet w finale dość niespodziewanie zameldowały się Ons Jabeur oraz Marketa Vondrousova. Górą w tym roku była reprezentantka Czech.

Ranking ATP: Alcaraz powiększył przewagę nad Djokoviciem

Z kolei w męskiej odsłonie Wimbledonu nie było większych zaskoczeń. Do finału dotarły dwie pierwsze rakiety świata, czyli Carlos Alcaraz i Novak Djoković, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza. Dzięki swojemu zwycięstwu Hiszpan utrzymał pierwszą pozycję i odskoczył Serbowi. 20-latek zgromadził do tej pory na swoim koncie 9 674 pkt. Z kolei legendarny 36-latek traci do niego 880 punktów.

Tym samym Alcaraz zaczyna 29. tydzień swojego panowania w rankingu ATP. W pierwszej dziesiątce nie doszło do przetasowań. Na dalszych miejscach plasują się Daniił Miedwiediew, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublov, Jannik Sinner, Taylor Fritz, a pierwszą dziesiątkę zamyka Frances Tiafoe.

Ranking ATP po Wimbledonie: Awans Huberta Hurkacza

Do większych roszad doszło poza pierwszą dziesiątką. Hubert Hurkacz, który podczas tegorocznej edycji Wimbledonu odpadł w 1/8 finału po porażce z późniejszym finalistą – Novakiem Djokovicem zyskał kolejne 135 pkt do rankingu, co spowodowało, że wyprzedził Australijczyka Alexa de Minaura, którego zepchnął na 17. lokatę. Ponadto w rankingu ATP Race, obejmującym tylko występy w tym roku Polak plasuje się na 18. miejscu.

Jeśli chodzi o innych Polaków, to 224. w rankingu jest Kamil Majchrzak. Następny jest Daniel Michalski – 271. ATP oraz Kacper Żuk – 208 ATP. Stawkę z Polakami zamyka Maks Kaśnikowski, który zajmuje 301. miejsce.

Najnowszy ranking ATP po Wimbledonie

Ranking ATP Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Carlos Alcaraz Hiszpania 9675 2. Novak Djoković Serbia 8795 3. Daniił Miedwiediew Rosja 6520 4. Casper Ruud Norwegia 5005 5. Stefanos Tsitsipas Grecja 4850 6. Holger Rune Dania 4825 7. Andriej Rublow Rosja 4525 8. Jannik Sinner Włochy 3975 9. Taylor Fritz Stany Zjednoczone

3310 10. Frances Tiafoe Stany Zjednoczone 3130 17. Hubert Hurkacz Polska 2195

