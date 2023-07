Znamy datę pierwszego meczu Igi Świątek w Polsce. Organizatorzy potwierdzili

Iga Świątek przyleci do Polski jako bezapelacyjnie największa gwiazda zbliżającego się wielkimi krokami BNP Paribas Warsaw Open. Po dotarciu do ćwierćfinału Wimbledonu raszynianka ma nadzieję na zwycięstwo przed polską publicznością, dlatego zapowiedziała, że bardzo jej zależy na wzięciu udziału w tych zawodach. Wiemy już, kiedy po raz pierwszy wyjdzie na kort przy ul. Myśliwieckiej 4 w Warszawie.

Znamy datę pierwszego meczu Igi Świątek w BNP Paribas Warsaw Open

Organizatorzy BNP Paribas Warsaw Open poinformowali, że Iga Świątek zagra mecz 1. rundy zawodów we wtorek, 25 lipca o godz. 17:30. Nie znamy jeszcze nazwiska przeciwniczki Polki.

– Gra na kortach twardych lepiej wpisuje się w kalendarz tenisowy. Dzięki temu ja i inne tenisistki możemy być lepiej przygotowane do powrotu na korty twarde przed US Open. Często powtarzam, że polscy fani jeżdżą za mną po całym świecie i bardzo to doceniam. Zawsze na trybunach i to niezależnie od kraju, w którym gram, widzę polskie flagi i słyszę polski doping. To naprawdę niesamowite. Ten turniej jest jedynym eventem WTA w naszym kraju, a to oznacza, że jest także jedyną szansą, żeby zobaczyć w Polsce światowy tenis. Właśnie dlatego zależy mi, żeby w nim zagrać – powiedziała w rozmowie z organizatorami turnieju „jedynka” światowego rankingu WTA.

Zawodniczki, które wezmą udział w BNP Paribas Warsaw Open

W turnieju głównym zagrają 32 zawodniczki oraz 16 par deblowych i poprzedzą go eliminacje startujące w niedzielę 23 lipca. Przeciwniczkę Igi Świątek poznamy w trakcie losowania, które odbędzie się tuż przed rozpoczęciem BNP Paribas Warsaw Open. Organizatorzy podkreślają, że ostateczny plan rozgrywania zawodów w danym dniu będzie zależny od Supervisora, a przebieg turnieju od pogody.

Lista startowa: Imię i nazwisko: Narodowość: Miejsce w rankingu WTA: 1. Iga Świątek Polska 1. 2. Marketa Vondrousova Czechy 10. 3. Karolina Muchova Czechy 18. 4. Lin Zhu Chiny 40. 5. Shuai Zhang Chiny 45. 6. Linda Noskova Czechy 61. 7. Linda Fruhvirtova Czechy 56. 8. Katerina Siniakova Czechy 33. 9. Łesia Curenko Ukraina 46. 10. Tatjana Maria Niemcy 67. 11. Aleksandra Sasnowicz 64. 12. Camila Giorgi Włochy 50. 13. Rebeka Masarova Hiszpania 72. 14. Xinyu Wang Chiny 70. 15. Xiyu Wang Chiny 77. 16. Katie Boulter Wielka Brytania 73. 17. Kristina Kucova Słowacja 486. 18. Clara Tauson Dania 89. 19. Claire Liu Stany Zjednoczone 88. 20. Wiera Zwonariowa 655. 21. Yue Yuan Chiny 119. 22. Lucrezia Sefanini Włochy 107. 23. Yanina Wickmayer Belgia 108. 24. Tereza Martinzova Czechy 106.

