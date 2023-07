Skandal podczas WTA w Budapeszcie. Zalana łzami tenisistka poddała mecz

Po zakończonym niedawno Wimbledonie pozostały tylko wspomnienia. W grze pojedynczej mężczyzn zatriumfował Hiszpan Carlos Alcaraz, który pokonał legendarnego Novaka Djokovicia. Z kolei spośród kobiet, najlepsza okazała się Czeszka Marketa Vondrousova. Teraz wielu tenisistów odpoczywa przed rozpoczęciem przygotowań do US Open, a ci niżej notowani zawodnicy biorą udział w mniej prestiżowych turniejach.

Skandal podczas WTA w Budapeszcie

Takim jest np. turniej WTA w Budapeszcie, podczas którego doszło do skandalicznych scen. W trakcie meczu 45. rakiety świata Shuai Zhang z Amarissą Kiarą Toth stało się coś nieprawdopodobnego. Przy stanie 5:5 w gemach i 15:15 w punktach Chinka trafiła piłką w linię, co pokazał nawet ślad pozostawiony na mączce. Po protestach wyżej notowanej zawodniczki sędzia udała się do miejsca, gdzie uderzyła piłka i mimo to wskazała na aut.

Żeby tego było mało, to sędzia liniowa, najpierw wskazała na to, że piłka uderzyła w kort, a dopiero po chwili, że wyszła w aut. Kiedy Zhang próbowała dojść sprawiedliwości, spotkała się nie tylko z niezrozumieniem ze strony sędziów, ale także gwizdami kibiców.

Zaskakująca reakcja młodej tenisistki

To, co się zdarzyło później przekroczyło już wszelkie granice. 20-letnia Toth z tej całej sytuacji śmiała się prosto w twarz zdenerwowanej Chinki. Następnie młoda Węgierka... zatarła stopą ślad, który pozostawiła piłka uderzona przez Zhang.

To przechyliło czarę goryczy, bo bezradna tenisistka, która ostatecznie przegrała swojego gema serwisowego, usiadła na ławce i zaczęła płakać z bezradności. Zhang wezwała fizjoterapeutę, by jakoś spróbować ochłonąć, ale nie była w stanie i kontynuować gry i poddała mecz. Reakcja Toth również była nie na miejscu, bo po uściśnięciu dłoni ze wzruszoną rywalką... uniosła ręce w geście triumfu i zaczęła świętować z kibicami.

Kolejnym turniejem, w którym ma wystąpić Zhang, będzie BNP Paribas Poland Open w Warszawie. Zmagania odbędą się w dniach 24-30 lipca 2023 roku na kortach Legia Tenis & Golf przy ul. Myśliwieckiej 4A w Warszawie. W rozgrywkach weźmie udział także Iga Świątek.

