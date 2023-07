Znamy kolejne „dzikie karty” BNP Paribas Warsaw Open! Oto lista zawodniczek

Turniej BNP Paribas Warsaw Open rozpocznie się 24 lipca i potrwa przez siedem dni. Bezapelacyjnie największą gwiazdą zawodów będzie Iga Świątek, która przyjedzie do Warszawy jako „jedynka” światowego rankingu WTA. Na kortach przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie nie zobaczymy Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Na początku lipca organizatorzy wydarzenia poinformowali, że dwie „dzikie karty” otrzymały 21-letnia Maja Chwalińska i 17-letnia Weronika Ewald. Poznaliśmy już nazwiska pozostałych tenisistek, które przystąpią do zawodów z tego samego powodu.

Znamy kolejne „dzikie karty” turnieju BNP Paribas Warsaw Open

Dziś, tj. w czwartek 20 lipca podczas konferencji prasowej, która odbyła się w hotelu Regent Warsaw Hotel o godz. 12:00, poznaliśmy kolejne zawodniczki, które przystąpią do największego wydarzenia tenisowego w Polsce dzięki „dzikim kartom”. Będą to:

Maja Chwalińska,

Weronika Ewald,

Karolina Muchova — przyznana przez WTA.

Nikola Bartunkova.

Ostatnią zawodniczkę, która zagra w turnieju dzięki „dzikiej karcie” poznamy wkrótce.

Lista zawodniczek, które wezmą udział w BNP Paribas Warsaw Open

W turnieju BNP Paribas Warsaw Open udział wezmą 32 tenisistki oraz 16 par deblowych. Dotychczas poznaliśmy nazwiska 25. zawodniczek, które zgłosiły się do gry w zawodach. Jedną z nich jest zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, Marketa Vondrousova, jednak jej obecność wciąż stoi pod znakiem zapytania. Niedawno z turnieju wycofała się Marie Bouzkova, co potwierdził dyrektor WTA 250 w Warszawie, Mariusz Fyrstenberg. Wkrótce poznamy kwalifikantki, które zagrają w polskich zawodach, a obecna lista zawodniczek przedstawia się następująco:

Lista startowa: Imię i nazwisko: Narodowość: Miejsce w rankingu WTA: 1. Iga Świątek Polska 1. 2. Marketa Vondrousova Czechy 10. 3. Karolina Muchova Czechy 18. 4. Lin Zhu Chiny 40. 5. Shuai Zhang Chiny 45. 6. Linda Noskova Czechy 61. 7. Linda Fruhvirtova Czechy 56. 8. Katerina Siniakova Czechy 33. 9. Łesia Curenko Ukraina 46. 10. Tatjana Maria Niemcy 67. 11. Aleksandra Sasnowicz 64. 12. Camila Giorgi Włochy 50. 13. Rebeka Masarova Hiszpania 72. 14. Xinyu Wang Chiny 70. 15. Xiyu Wang Chiny 77. 16. Katie Boulter Wielka Brytania 73. 17. Kristina Kucova Słowacja 486. 18. Clara Tauson Dania 89. 19. Claire Liu Stany Zjednoczone 88. 20. Wiera Zwonariowa 655. 21. Yue Yuan Chiny 119. 22. Lucrezia Sefanini Włochy 107. 23. Yanina Wickmayer Belgia 108. 24. Tereza Martinzova Czechy 106. 25. Maja Chwalińska Polska 330. 26. Weronika Ewald Polska 1063. 27. Nikola Bartunkova Czechy 349.

Iga Świątek chce pokazać się z jak najlepszej strony w Warszawie

Iga Świątek zagra pierwszy mecz w BNP Paribas Warsaw Open we wtorek 25 lipca o godz. 17:30. Jej przeciwniczkę poznamy w drodze losowania, które odbędzie się tuż po kwalifikacjach do turnieju (23 lipca). Zawodniczki zagrają na kortach twardych, a raszynianka nie ukrywa, że turniej w Warszawie będzie dla niej bardzo ważny w kontekście przygotowań do US Open.

– Gra na kortach twardych lepiej wpisuje się w kalendarz tenisowy. Dzięki temu ja i inne tenisistki możemy być lepiej przygotowane do powrotu na korty twarde przed US Open. Często powtarzam, że polscy fani jeżdżą za mną po całym świecie i bardzo to doceniam. Zawsze na trybunach i to niezależnie od kraju, w którym gram, widzę polskie flagi i słyszę polski doping. To naprawdę niesamowite. Ten turniej jest jedynym eventem WTA w naszym kraju, a to oznacza, że jest także jedyną szansą, żeby zobaczyć w Polsce światowy tenis. Właśnie dlatego zależy mi, żeby w nim zagrać – powiedziała w rozmowie z organizatorami turnieju „jedynka” światowego rankingu WTA.

Czytaj też:

BNP Paribas Warsaw Open nie odbyłby się bez Igi Świątek? Zaskakujące słowa jej ojcaCzytaj też:

Dlatego Magdalena Fręch nie zagra w Warszawie. Ma konkretny powód