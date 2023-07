Ojciec Igi Świątek zareagował na doniesienia o tajnej broni córki. „Ameryki nie odkrył”

Tomasz Świątek podkreślił, że organizatorzy turnieju BNP Paribas Warsaw Open w dalszym ciągu są w trakcie przygotowania obiektów, ale zawodniczki są już gotowe do gry. Ponadto dodał, że korty zostały zrobione w charakterze amerykańskim tak, by zawodniczki mogły odpowiednio przygotować się do startu w US Open. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, tata Igi Świątek wypowiedział się również o stylu gry i przygotowaniach swojej córki, jednocześnie komentując słowa Macieja Synówki o najgroźniejszym zagraniu Polki.

Maciej Synówka zdradził najgroźniejszą broń Igi Świątek

Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału tegorocznego Wimbledonu, bijąc swój życiowy rekord w tym turnieju. Polka od zawsze podkreślała, że korty trawiaste nie należą do jej ulubionych, gdyż nie może w pełni wykorzystywać swoich ulubionych zagrań. Były tenisista i znany ekspert telewizyjny ds. tej dyscypliny, Maciej Synówka niedawno wziął udział w programie „Hejt Park” w Kanale Sportowym, gdzie zdradził, jaka jest najgroźniejsza broń Igi Świątek.

– Jaka jest największa broń Igi Świątek w grze na ziemi – kick do środka po stronie równowagi. Oznacza to, że Iga serwuje do bekhendu przeciwniczki, a te, które wykonują go dwuręcznie, mają problem z odbiorem. Jeżeli trzeba ocenić punkt trafienia, to najtrudniejszym jest ten, który znajduje się nad ramionami, a Iga posyła naprawdę dobre kicki ponad linię barków i to jest bardzo trudne zadanie. Natomiast na trawie, kiedy zagrasz to samo uderzenie, to ta piłka skacze znacznie niżej. Wówczas trafiasz w idealnym punkcie trafienia i można przejąć inicjatywę, a kiedy zastąpi się to slicem lub slicem na zewnątrz, całkowicie przejmując inicjatywę, co niesamowicie robi Carlos Alcaraz, to przeciwnik dosłownie znika – zdradził Maciej Synówka.

Tomasz Świątek odpowiedział na słowa Macieja Synówki

W trakcie wspomnianej wcześniej konferencji prasowej Tomasz Świątek odniósł się do słów Macieja Synówki, twierdząc, że wszystko, nad czym Iga pracuje, zależy od decyzji trenera.

– Ja nigdy nie byłem tenisistą, ale odbijanie piłki to nie gra w tenisa, to są dwie różne sprawy. Ja nie będę polemizował z Maciejem Synówką. Wszyscy doskonale wiedzą o tym, że piłka inaczej odbija się na trawie niż na ziemi. Jeżeli ten kick zrobiony jest odpowiednio na obu nawierzchniach, to ta piłka na pewno się inaczej odbije. Ameryki nie odkrył, ale nie wiem, czy to jest tajna broń Igi. Myślę, że trzeba byłoby się zapytać jej samej, czy ma jakąkolwiek tajną broń. To tak nie wygląda. Uważam, że Iga ma kilka elementów do poprawy, jeśli chodzi o grę na trawie i będzie to robiła i spowoduje, że będzie jeszcze lepsza – powiedział Tomasz Świątek.

