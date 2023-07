Iga Świątek – Clarie Liu na BNP Paribas Warsaw Open. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Przez ostatnie dwa dni pogoda krzyżowała plany organizatorom BNP Paribas Warsaw Open. Mecz pierwszej rundy, który rozgrywały Claire Liu z Yue Yuan dwukrotnie był przerwyany i swoje rozstrzygnięcie znalazł dopiero w czwartek.

Iga Świątek – Clarie Liu na BNP Paribas Warsaw Open

Właśnie zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się z Igą Świątek. Ostatecznie w tym spotkaniu górą była Clarie Liu 7:6(3), 3:6, 6:2 i to ona stanie naprzeciwko pierwszej rakiety świata, która we wtorek rozprawiła się z Uzbeczką Niginą Abduraimovą. Do końca nie wiadomo było, kiedy tenisistki zmierzą się ze sobą, skoro jedna z nich grała rano swoje spotkanie. Ostatecznie organizatorzy jeszcze w trakcie meczu Liu – Yuan podjęli decyzję, że starcie Amerykanki z Igą Świątek Igi Świątek odbędzie się jeszcze dziś, tj. w czwartek 27 lipca.

W przeszłości obie tenisistki mierzyły się ze sobą trzykrotnie i z każdych pojedynków to Iga Świątek wychodziła zwycięsko. Ostatnim razem zawodniczki zmierzyły się w 1/64 Rolanda Garrosa 2023. Wcześniej zawodniczki przecięły się na tegorocznym Indian Wells. Tam raszynianka pewnie pokonała Amerykankę 6:0, 6:1. Pierwszy raz polsko-amerykański pojedynek oglądaliśmy w WTA Auckland 2019. Wówczas padł wynik 3:6, 7:5, 6:2

Iga Świątek – Clarie Liu. O której i gdzie oglądać?

Czwarty mecz Igi Świątek z Clarie Liu tym razem podczas BNP Paribas Warsaw Open odbędzie się w czwartek 27 lipca. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na kanałach TVP i TVP Sport oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Turniej WTA rangi 250 odbywa się po raz drugi z rzędu w Warszawie. Tenisistki swoje mecze rozgrywają na kortach twardych Legia Tenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej 4A. Faworytka do dotarcia do finału wraz z Igą Świątek jest turniejowa "dwójka", czyli finalistka ostatniego French Open Karolina Muchova. Swój mecz Czeszka rozegra tego samego dnia co Polka, ale wcześniej. Jej przeciwniczką jest Słowaczka Rebecca Sramkova.

