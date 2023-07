Iga Świątek dokończyła dzieła. Polka została finalistką BNP Paribas Warsaw Open

W niedzielę 30 lipca Iga Świątek wróciła, by dokończyć swój mecz półfinałowy przeciwko Yaninie Wickmayer. Sobotnie spotkanie zostało przerwane z powodu później pory jego rozgrywania. Polsko-belgijskie starcie rozpoczęło się dopiero około godz. 19:00 ze względu na układ poprzednich spotkań, które trwały dłużej, niż zakładano.

Iga Świątek niespodziewanie nie dokończyła półfinału

Pierwszego seta Iga Świątek wygrała gładko 6:1 i wydawało się, że to będzie szybki półfinał, zakończony jeszcze przed zapadnięciem zmroku. Początek drugiej partii ułożył się raszynianki bardzo dobrze. Przy wyniku 2:2 pierwsza rakieta świata po raz pierwszy przełamała przeciwniczkę.

Dzięki temu Iga Świątek wyszła na prowadzenie 3:2, które następnie podwyższyła. Dość niespodziewanie Belgijka wróciła do gry i przy stanie 5:2 przełamała Polkę, a następnie doprowadziła do wyrównania 5:5. W tym momencie supervisor przerwał mecz i oznajmił, że zostanie on dokończony w niedzielę 30 lipca.

BNP Paribas Warsaw Open. Iga Świątek dokończyła dzieła

Pierwotnie planowano wznowić ten mecz o godz. 11:00, ale organizatorzy zdecydowali się odłożyć dokańczanie tego meczu o kolejną godzinę. Jako pierwsza serwowała Wickmayer, która obroniła swoje podanie i była już pewna tie-breaka. By nie grać trzeciego seta, raszynianka musiała wygrać serwis i liczyć na triumf w tie-breaku. Pierwszą część tego planu udało się zrealizować, mimo drobnych problemów. Ostatecznie druga partia zakończyła się wynikiem 7:6 dla pierwszej rakiety świata (8:6 w tie-breaku). Polka wygrała to starcie 2:0 (6:1, 7:5) i tym samym zameldowała się w finale.

FInał BNP Paribas Warsaw Open odbędzie się w niedzielne popołudnie. Mecz singla między Igą Świątek a Laurą Siegemund zaplanowano na godz. 13:00, ale na razie nie wiadomo, czy ze względu na ten mecz nie zostanie opóźniony. Zaraz po tym spotkaniu swój finał rozegrają deblistki. O tytuł zawalczą Weronika Falkowska i Katarzyna Piter z Heather Watson i Yaniną Wickmayer. Transmisje na żywo z tych spotkań będzie można oglądać w TV na antenie TVP Sport oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl.

