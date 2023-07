Piękny gest Igi Świątek. Zrobiła to po wygraniu BNP Paribas Warsaw Open

Iga Świątek pokonała Leurę Siegemund w finale BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsza rakieta świata nie dała żadnych szans repreentantce Niemiec. W pierwszym secie Iga Świątek zdobyła bajgla, wygrywając 6:0. W drugiej partii raszynianka straciła tylko jednego gema, co pozwoliło jej zostać triumfatorką tego turnieju. Po spotkaniu 25-latka tłumaczyła, że to, co się stało w sobotę, czyli rozegranie dwóch meczów w czasie niespełna 6,5 godzin sprawiło, że nie była w stanie grać tak, jak tego chciała.

BNP Paribas Warsaw Open. Piękny gest Igi Świątek

Z kolei Iga Świątek po wygraniu spotkania pobiegła cieszyć się razem ze swoim teamem, rodziną i kibicami ze zwycięstwa w PNB Paribas Warsaw Open. W pewnym momencie pierwsza rakieta świata podeszła do jednego z kibiców, który bardzo się cieszył z jej dokonania.

Po krótkiej wymianie uprzejmości raszynianka zdecydowała się wykonać piękny gest. Najlepsza tenisistka świata wręczyła szczęśliwemu fanowi swoją rakietę, którą rozegrała ten finał. Po jej otrzymaniu mężczyzna wzniósł ją w górę w geście triumfu, co spotkało się z wrzawą ze strony trybun.

Na tym się nie skończyło. Dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza nagrał, jak tenisistka rozdaje kibicom swoje buty.

Iga Świątek nie miała łatwej drogi do finału BNP Paribas Warsaw Open. Tenisistka w pierwszej rundzie wyeliminowała Niginę Abduriamovą z Uzbekistanu, a następnie w 1/8 finału Amerykankę Claire Liu. W decydujących fazach turnieju pokonała Czeszkę Lindę Noskovą i Belgijkę Yaninę Wickmayer.

Iga Świątek wygrała czwarty turniej w 2023 roku

Finał BNP Paribas Warsaw Open był 101 meczem Igi Świątek jako liderki światowego rankingu tenisistek. A zwycięstwo w polskim turnieju było jej 88, będąc na fotelu liderki.

Do meczu w Warszawie w 2023 roku Iga Świątek wygrała trzy turnieje rangi WTA. Najpierw nie miała sobie równych podczas turnieju WTA w Dosze, a potem w Stuttgarcie. Ponadto w tym roku liderka rankingu tenisistek zatriumfowała w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie.

