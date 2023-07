Absurdalne zarzuty wobec Igi Świątek. Nick Kyrgios broni Polki

Iga Świątek ponownie sprawiła polskim kibicom powód do zadowolenia. Polka wygrała turniej WTA 250 przed własną publicznością w Warszawie. Pierwsza rakieta świata od lat miała problemy z grą u siebie, lecz tym razem nie znalazła się żadna tenisistka, która zmusiłaby pochodzącą z Raszyna 22-latkę do rozegrania trzech setów. Po meczu nie ukrywała, że mierzyła się z dużą presją, lecz nigdzie tak jak w stolicy kraju nie mogła liczyć na tak gorący doping.

Nick Kyrgios stanął w obronie Igi Świątek

Turniej w Warszawie był dla wielu osób jedyną szansą by na żywo zobaczyć w grze Świątek. Polka cieszy się dużą popularnością i jest inspiracją dla wielu młodych adeptów tenisa. Wpływ na to mają świetne wyniki sportowe oraz ogólna postawa zawodniczki. Nie wszystkim jednak podoba się postawa liderki rankingu. W podcaście Tennis Channel Jimmy Arias, triumfator Roland Garros 1981 w grze mieszanej skrytykował Świątek za to, że… nosi nisko czapkę z daszkiem. Zdaniem Amerykanina ma to sprawiać, że kibice nie mogą nawiązać z nią więzi emocjonalnej.

– Nie sądzę, żeby jej obecność była dobra dla kobiecego tenisa. Nosi czapkę z daszkiem tak nisko, że nie da się dostrzec ani jej twarzy, ani oczu. Nie masz szans złapać z nią więzi emocjonalnych, tak, jakby się chciało. Chciałbym zobaczyć jej osobowość – powiedział Arias.

Słowa tenisisty spotkały się z wielką krytyką. Nie brakuje słów o głupocie czy zazdrości. Na wypowiedź zareagował również Nick Kyrgios. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tenisistów w stawce, który sam wielokrotnie szokował swoją postawą, stanął w obronie Świątek. „Kolejna straszna wrzutka” – napisał Australijczyk w odpowiedzi na tweet z cytatem.

Iga Świątek powalczy w US Open 2023

Świątek nie ma zbyt wiele czasu wolnego, gdyż w sierpniu czeka ją walka w Montrealu, a także początek US Open. Polka będzie w Stanach bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.

