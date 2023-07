Hubert Hurkacz ze zmianą w klasyfikacji. Aktualizacja rankingu ATP

Hubert Hurkacz po Wimbledonie, na którym dotarł do czwartej rundy zmagań, zrobił sobie małą przerwę od startów, skupiając się na treningach przed amerykańską częścią sezonu. Polak udał się do Waszyngtonu, gdzie rozpocznie zmagania w turnieju z serii ATP 500. Nie jest to dla niego ulubiona impreza, gdyż pomimo kilku startów nigdy nie przeszedł etapu drugiej rundy.

Hubert Hurkacz spada w rankingu ATP

Najważniejszą imprezą w nadchodzących tygodniach i tak będzie US Open. Podobnie jak w Waszyngtonie, tak i historia zmagań na wielkoszlemowych kortach w Nowym Jorku nie jest dla Hurkacza łaskawa. W US Open także nigdy nie przeszedł etapu drugiej rundy. To oznacza, że może być mu trudno o poprawę rankingu ATP.

W ostatniej aktualizacji rankingu (z 31 lipca) Hubert Hurkacz spadł z 16. na 17. Pozycję. Wyprzedził go Niemiec Alexander Zverev, który w miniony weekend triumfował w domowym turnieju ATP 500 w Hamburgu. W czołowej piętnastce nie doszło do żadnych zmian. Wciąż liderem pozostaje Carlos Alcaraz, przed Novakiem Djokoviciem, Daniłem Miedwiediewem, Casperem Ruudem i Stefanosem Tsitsipasem.

Aktualny ranking ATP (31.07.2023 r.)

Drugi najlepszy polski tenisista, Kamil Majchrzak jest obecnie 230. spadki w rankingu zanotowali Daniel Michalski (263. miejsce) oraz Kacper Żuk (302 miejsce).