Ojciec Igi Świątek wypowiedział się nt. turnieju w Warszawie. Wskazał wady

Iga Świątek od 70 tygodni nie schodzi z tronu w rankingu WTA. Polska tenisistka nie miała sobie równych również w weekend, kończąc zmagania w Warszawie ze zwycięstwem. Podczas turnieju WTA 250 w jej rodzinnych stronach 22-latka w żadnym z meczów nie potrzebowała trzech setów do wygranej. Pokonując 6:0, 6:1 Laurę Siegemund zapewniła sobie pierwszy tytuł w zmaganiach w serii 250 na dobrze jej znanych kortach Legii.

Tomasz Świątek wskazał wady po turnieju WTA 250 w Warszawie

Polska tenisistka podkreślała, że o turnieju w Warszawie mówiło się u niej w domu bardzo wiele. Nawet w pomeczowych wypowiedziach wspominała o ojcu, który był jednym ze współorganizatorów imprezy. Doceniała jego wysiłek w stworzenie jak najlepszych warunków do gry. Sam Tomasz Świątek wspominał, że zaskoczyła go nieobecność Magdaleny Fręch i Magdy Linette. Podkreślał, że turniej był organizowany właśnie dla Polek, by ich rodacy na trybunach mogli je dopingować.

Głowa rodziny wypowiedziała się także na temat obecność zawodniczek z topu rankingu. Zmiany przepisów sprawiły, że w zmaganiach z cyklu 250 nie mogą już brać udziału zawodniczki z czołowej dwudziestki za wyjątkiem tenisistek z kraju, który będzie organizował turniej (np. Iga Świątek w Warszawie). Dodał jednak, że „podniesienie” turnieju do rangi 500 byłoby niejako mieczem obosiecznym.

– Gdybyśmy mieli rangę 500, zapewne mielibyśmy na liście więcej topowych tenisistek, natomiast byłyby dwa problemy. Raz, że nie byłoby żadnych szans dla naszych dziewczyn, aby mogły pograć. Dwa to pieniądze, które musiałyby być dwukrotnie większe – stwierdził Świątek cytowany przez „Przegląd Sportowy”.

Iga Świątek szykuje się na US Open

Iga Świątek już niedługo rozpocznie przygotowania do turnieju w Montrealu. Ma on być bezpośrednim przetarciem przed US Open 2023. Polka w Nowym Jorku będzie bronić mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem.

