Iga Świątek wraca do gry. Liderka rankingu WTA przed trudnym wyzwaniem

Po niedawnym zwycięstwie w BNP Paribas Warsaw Open (WTA 250) Iga Świątek tym razem zaprezentuje się kibicom w Kanadzie. Polka jest turniejową „jedynką” podczas zmagań w turnieju o „dźwięcznej nazwie” National Bank Open presented by Rogers. Będą to zmagania rangi WTA 1000, a pula nagród to niemal 2,8 mln dolarów.

Iga Świątek poznała rywalki podczas turnieju w Montrealu

Z kim zagra liderka rankingu WTA na początek zmagań? W I rundzie Polka, ze względu na swoją świetną pozycję w światowym zestawieniu, ma wolny los. Poważnie zaczyna się jednak robić już od drugiego szczebla. W II rundzie Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Lin Zhu – Karolina Pliskova.

Faworytką wydaje się być Czeszka, choć nie przeżywa ona w ostatnim czasie dobrego okresu. Pliskova jest jednak, pomimo słabszych wyników w minionych tygodniach, byłą liderką rankingu WTA (rok 2017). Czeszka była w dwóch finałach Wielkiego Szlema, ostatnio w 2021 roku na trawiastych kortach Wimbledonu.

Kogo jeszcze los przydzielił Świątek? Niewiele łatwiej będzie w III rundzie, gdzie na Polkę może czekać… finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa. Mowa o Karolinie Muchovej, która znajduje się akurat po tej stronie turniejowej drabinki. Im dalej w las, tym więcej ciekawych przeszkód dla Polki. Turniej w Montrealu jest naprawdę mocno obsadzony. W Kanadzie zobaczymy też drugą najlepszą Polkę w rankingu – Magdę Linette. Poznaniance również nie poszczęściło się w losowaniu. Linette zagra w I rundzie z Wiktorią Azarenką.

Kiedy Świątek zagra z Aryną Sabalenką?

Na końcu turniejowej drogi National Bank Open presented by Rogers czekać mogą m.in. dwie najbardziej groźne rywalki dla Polki w ostatnich kilkunastu miesiącach. Mowa rzecz jasna o Arynie Sabalence oraz Jelenie Rybakinie.

W Kanadzie będzie grać także Coco Gauff czy Jessica Pegula. Nie zabraknie także sensacyjnej zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, Markety Vondrousovej. Jak zatem widać, szykuje się… małe US Open przed faktycznym startem rywalizacji w Nowym Jorku. Ostatnie wielkoszlemowe tego roku granie rusza już 28 sierpnia.

Za to w przypadku turnieju w Montrealu tenisistki zaczną zmagania w poniedziałek 7 sierpnia, a decydujące rozstrzygnięcia zapadną 13.08. W puli jest sporo punktów do ugrania (zwyciężczyni dostanie 900 oczek) i czek za wygraną na kwotę 454 tys. dolarów.

