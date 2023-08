Iga Świątek właśnie przekroczyła kolejną granicę. Polska tenisistka wśród legend

Trudno w to uwierzyć, ale pomimo wielu sukcesów osiąganych przez Igę Świątek, nadal mowa o dopiero 22-letniej tenisistce. Polka ma już na swoim koncie m.in. trzy zwycięstwa w turniejach Wielkiego Szlema (dwa razy Roland Garros, raz US Open). W poniedziałek 7 sierpnia 2023 roku rozpoczęła za to swój 71. tydzień na szczycie rankingu WTA.

Iga Świątek dołączyła do legend światowego tenisa

Warto przypomnieć, że Polka po raz pierwszy liderką została ze względu na… zakończenie kariery wcześniejszego numer 1 na świecie. Ashleigh Barty schodząc ze sceny, zostawiła miejsce dla Świątek, będącej wówczas drugą rakietą świata. Polka szybko udowodniła jednak, że miejsce „jedynki” jej się należy. O czym świadczyła m.in. niesamowita seria 37 zwycięstw z rzędu w roku 2022.

Świątek w ostatnich tygodniach odniosła cenny dla siebie sukces, wygrywając turniej BNP Paribas Warsaw Open. Wydarzenie na kortach warszawskiej Legii nie było specjalnie obfite w rankingowe punkty (WTA 250), ale pozwoliło Polce umocnić się na prowadzeniu, przed wiceliderką Aryną Sabalenką.

Już 71 tydzień na szczycie rankingu tenisistek pozwolił Świątek wskoczyć do najlepszej dziesiątki liderek w historii. To naprawdę wyjątkowo elitarne grono. Najdłużej, bo aż 377 tygodni numerem 1 na świecie była Steffi Graf. Podium w tej klasyfikacji zajmują Martina Navratilova (332) oraz Serena Williams (319). Świątek weszła do dziesiątki, obecnie zajmuje miejsce ex aequo z Caroliną Woźniacki. Dla ukazania, jak trudno jest się wdrapać wyżej w tym zestawieniu, niech świadczy fakt, że dziewiąta w hierarchii Lindsay Davenport numerem 1 w rankingu WTA była 98 tygodni.

Turnieje WTA i ATP w Kanadzie – Świątek, Linette i Hurkacz wchodzą do gry

Panie w Montrealu, a panowie w Toronto od poniedziałku zaczynają granie w turniejach rangi 1000. Polscy kibice będą mieli kogo oglądać. Magda Linette zagra z Wiktorią Azarenką, a Hubert Hurkacz z Aleksandrem Bublikiem.

W przypadku Świątek nasza tenisistka w Montrealu ma „wolny los” w I rundzie. Za to w II rundzie zagra z wygraną pojedynku Lin Zhu – Karolina Pliskova.

