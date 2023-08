Iga Świątek zrobi to po raz pierwszy. Kibice mogą zacierać ręce

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do US Open. Po WTA w Montrealu weźmie udział w zmaganiach w Cincinnati. Pierwsza rakieta świata nie ogranicza się tylko do wielkoszlemowego turnieju i już myśli, gdzie po nim wystartować. Organizatorzy jednego z turniejów już to ogłosili. Kibice mogą zacierać ręce.

W środę 9 sierpnia Iga Światek rozpoczyna zmagania w WTA Montreal, który ma ją przygotować do wielkoszlemowego US Open. Prestiżowy turniej zaplanowano na 28 sierpnia i potrwa aż do 10 września. Po drodze pierwsza rakieta świata zapowiedziała również start w takim turnieju jak WTA Cincinnati, odbywający się w dniach od 14 do 20 sierpnia. Znamy plany Igi Świątek na tygodnie po US Open Już wiadomo, gdzie pierwsza rakieta świata zagra po US Open. Organizatorzy zmagań Toray Pan Pacific Open Tennis, czyli WTA Tokio oficjalnie poinformowali, że Iga Światek zagra na ich kortach w dniach 25 września – 1 października „Wspaniała wiadomość dla wszystkich! Iga Świątek ogłosiła swój udział w Toray PPO 2023” – oświadczyli organizatorzy. instagram Iga Świątek po raz pierwszy weźmie udział w japońskim turnieju Iga Świątek jest pierwszą polską mistrzynią Wielkiego Szlema, wygrywając French Open w 2020 roku w wieku 19 lat. W kwietniu 2022 roku została numerem jeden na świecie. Polka triumfowała również podczas tegorocznego Rolanda Garrosa po raz trzeci w ciągu dwóch kolejnych lat. W wieku 22 lat ma na swoim koncie już cztery wielkoszlemowe tytuły, w tym zeszłoroczny US Open. Do tej pory Iga Świątek ma na swoim koncie 15 wygranych turniejów rangi WTA i siedem ITF. Ostatnio pierwszy raz zatriumfowała na polskiej ziemi podczas BNP Paribas Warsaw Open. W Japonii na pewno będzie chciała jeszcze powiększyć ten wynik. „Będzie to jej pierwszy występ w turnieju tenisowym Toray PPO i wielka szansa, aby zobaczyć wszechstronną i szybką królową na żywo. Nie przegap tej okazji!” – czytamy. Swój kolejny mecz pierwsza rakieta świata rozegra w środę 9 sierpnia przeciwko Karolinie Pliskovej na WTA Montreal. Zawodniczki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 18:30. Czytaj też:

