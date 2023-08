Iga Świątek kontra Jessica Pegula, stawką wielki finał. O której transmisja TV i online?

WTA 1000 Montreal to turniej wymagający z dwóch względów – po pierwsze biorą w nim udział najlepsze tenisistki na świecie, więc o kolejne triumfy nie jest łatwo. Po drugie kalendarz meczów rozkłada się tak, że zawodniczki nie mają żadnej chwili na oddech po kolejnych awansach. Tyczy się to również Igi Świątek, która już niebawem przystąpi do półfinału tego turnieju.

Iga Świątek zagra o finał z Jessicą Pegulą

22-latka przystąpi do niego po wcześniejszych trzech zwycięstwach z trudnymi przeciwniczkami. Już w pierwszym pojedynku musiała uporać się z Karoliną Pliskovą, następnie pokonać jej rodaczkę i imienniczkę, czyli Karolinę Muchovą, a ostatnio zmierzyła się z Danielle Colllins. Amerykanka postawiła trudne warunki i Polka musiała się sporo namęczyć, by zatriumfować.

Teraz na drodze raszynianki stanie kolejna zawodniczka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie Jessica Pegula. Obecnie jest to rakieta numer 3 w rankingu WTA, co tylko pokazuje, jak duża będzie skala półfinałowego wyzwania. We wcześniejszych etapach rozgrywek w Montrealu Amerykanka odesłała z kwitkiem Julię Putincewą, Jasmine Paolini oraz Coco Gauff.

Iga Świątek – Jessica Pegula w WTA Montreal. O której i gdzie oglądać transmisję TV i online?

Jeśli tym razem pogoda dopisze – a warunki atmosferyczne nie rozpieszczają tenisistek występujących w Montrealu – na mecz Igi Świątek z Jessicą Pegulą nie trzeba będzie długo czekać. Jako że na sobotę 12 sierpnia zaplanowano jedynie dwa spotkania półfinałowe, tym razem kibice nie zostaną zmuszeni do zarywania nocy. Pojedynek Polki z Amerykanką ma się odbyć na korcie centralnym i zacząć się około godziny 18:30 naszego czasu.

Dobrą wiadomością jest oczywiście fakt, że potyczkę tę będzie można obejrzeć na antenach Canal+ Sport, podobnie jak poprzednie mecze raszynianki. Ponadto internauci znajdą transmisję online w serwisie canalplus.com.

