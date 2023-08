Hubert Hurkacz z kolejnym spadkiem w rankingu ATP. Tak nisko nie był od lat

Hubert Hurkacz w ostatnich miesiącach przeplata słabą dyspozycję z pechem. Często męczy się z teoretycznie niegroźnymi rywalami. Gdy znajduje dobrą formę i idzie jak burza przez pierwsze fazy zawodów, to z kolei nieszczęśliwie trafia na kogoś z czołówki. Tak było na przykład podczas Wimbledonu, gdzie już w IV rundzie przyszło mu się mierzyć z Novakiem Djokoviciem, lub ostatnio w Toronto, gdzie z marzeń o ćwierćfinale obdarł go lider rankingu, Carlos Alcaraz.

Hubert Hurkacz spada w rankingu ATP

Niezależnie od stylu, jaki prezentuje Polak, ranking jest nieubłagany. Premiuje on zwycięstwa, a nie ciekawą grę. W związku z tym Hubert Hurkacz musi się liczyć z tym, że od kilku miesięcy nie notuje dużego progresu w rankingu ATP. W najnowszym notowaniu (na dzień 14.08.2023 r.) pochodzący z Wrocławia tenisista musi pogodzić się z faktem, że spadł o kolejne trzy pozycje.

Do niedawna „Hubi” był 17. Zawodnikiem świata. Po aktualizacji zestawienia plasuje się obecnie na 20. Miejscu. Tak nisko nie był od dwóch lat. Co więcej, był bliski wypadnięcia z TOP 20, lecz Alejandro Davidovich Fokina nie zdołał awansować do finałów zmagań w Toronto. Duży spadek zanotował także deblista Jan Zieliński, który nie mógł obronić punktów wywalczonych w ubiegłym roku poprzez awans do półfinału turnieju w Kanadzie.

Ranking ATP (14.08.2023 r.)

W czołówce największy progres zanotował zwycięzca singlowego turnieju w Toronto, Jannik Sinner. Włoch awansował z ósmej na szóstą lokatę. Czołowa trójka pozostaje bez zmian. Prowadzi Carlos Alcaraz przed Novakiem Djokoviciem i Daniiłem Miedwiediewem.