O której transmisja TV i online z meczu Magdy Linette oraz Ann Li? Polka zaczyna grę w Cincinnati

Magda Linette znów wraca do gry. Tym razem poznanianka weźmie udział jako jedna z reprezentantek Polski w prestiżowym turnieju rangi 1000. Mowa o rozgrywkach w Cincinnati, jednych z najbardziej prestiżowych w całym tourze, pomijając Wielkie Szlemy. Pierwszą przeciwniczką 31-latki będzie zawodniczka notowana znacznie niżej od niej.

Magda Linette zagra z Ann Li w WTA Cincinnati

Aktualnie Biało-Czerwona zajmuje 23. pozycję w klasyfikacji, którą zawdzięcza świetnemu występowi w Australian Open. Niestety jednak ostatnie tygodnie nie były tak udane w jej wykonaniu. Co prawda w trakcie Wimbledonu rozegrała trzy mecze, aczkolwiek gdy przyszło jej rywalizować z Belindą Bencić, przegrała. Następnie zaś musiała zrobić sobie przerwę, by zadbać o swoje zdrowie.

Minął miesiąc, aż w końcu Linette wróciła do gry, a stało się to podczas WTA Montreal. Kanada jednak nie okazała się miejscem, w którym odniosła sukces. W pewnym sensie była to kwestia losowania. Już w pierwszym spotkaniu musiała zmierzyć się z Wiktorią Azarenką. Białorusinka najlepsze lata co prawda ma już za sobą, aczkolwiek poniżej pewnego poziomu nie schodzi i to pozwoliło jej wygrać z reprezentantką Polski 2:0. Z Ann Li natomiast poznanianka przegrać nie powinna, ponieważ ta zajmuje dopiero 192. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Magda Linette – Ann Li. O której transmisja TV i online?

Mecz Magdy Linette z Ann Li zaplanowano na wtorek 15 sierpnia, aczkolwiek wiążą się z tym także gorsze wiadomości. Chodzi mianowicie o fakt, że pojedynek Polki z Amerykanką będzie trzecim w kolejności, dlatego nie ma co przywiązywać się do pierwotnie określonej godziny, czyli 20:00 czasu polskiego. Wtedy mecz rozpocznie się najwcześniej, choć opóźnienie jest prawdopodobne.

Starcie Linette z Li, podobnie jak wiele innych tenisowych potyczek w WTA Cincinnati, będzie można śledzić na antenach Canal+ Sport – w telewizji. W formie online natomiast transmisja odbędzie się w serwisie canalplus.com.

