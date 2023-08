Wiemy z kim i o której zagra dzisiaj mecz Iga Świątek. Znowu ta sama rywalka!

Iga Świątek na półfinale zakończyła niedawny turniej WTA 1000 w Montrealu. Polka po pasjonującym pojedynku przegrała o kilka piłek z późniejszą triumfatorką całych zmagań. Jessica Pegula okazała się tym razem przeszkodą nie do przejścia dla liderki rankingu WTA. Teraz Świątek rozpoczyna ostatni etap przygotowań do US Open.

Turniej WTA w Cincinnati kolejnym wyzwaniem Igi Świątek

Już w pierwszym meczu zmagań w USA polską liderkę światowych list czeka trudne wyzwanie. Świątek zmierzy się bowiem z Danielle Collins. Reprezentantka gospodarzy sprawiła sporo problemów Polce podczas niedawnego ćwierćfinałowego meczu w Montrealu. Ostatecznie Świątek zwyciężyła 6:3, 4:6, 6:2.

W historii pojedynków na linii Świątek – Collins, Polka ma korzystny bilans 3:1. Jedyna porażka naszej zawodniczki to pamiętny półfinał wielkoszlemowego Australian Open w 2022 roku. Wówczas Collins osiągnęła najlepszy wynik w karierze, choć ostatecznie nie triumfowała w turnieju w Melbourne.

Warto dodać, że w I rundzie rywalizacji w Cincinnati Świątek miała „wolny los”. Collins zdążyła już zagrać mecz, wygrywając z Anastazją Pawluczenkową 6:3, 6:1. Wielkoszlemowy US Open startuje za to 28 sierpnia i potrwa do 10 września.

Iga Świątek – Danielle Collins, kiedy i o której mecz?

Mecz Polki z Amerykanką zaplanowany jest jako drugi w kolejności środowych gier na korcie centralnym w Cincinnati. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.

Będzie to starcie, w którym zmierzą się Amerykanka Jessica Pegula i Włoszka Martina Trevisan. Raczej nie należy przewidywać, że ten mecz potrwa mniej niż godzinę.

Początku pojedynku Świątek vs Collins to zatem prawdopodobnie godzina 18:30. Transmisja z meczu liderki rankingu WTA będzie dostępna w Canal + Sport oraz Canal + Online.

