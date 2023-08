Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią Wimbledonu! Gdzie obejrzeć mecz w TV i online?

Iga Świątek mknie po kolejne zwycięstwo w turnieju WTA w swojej karierze. Polka znakomicie rozpoczęła zmagania w Cincinnati po tym, jak poległa w półfinale zawodów w Montrealu. Tam pokonała ją Jessica Pegula 2:6, 7:6(4), 4:6, która później została zwyciężczynią całej rywalizacji. Po zwycięstwach z Danielle Collins i Qinwen Zheng raszynianka musi przeskoczyć bardzo wysoką poprzeczkę, ponieważ naprzeciwko niej stanie zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu.

Iga Świątek walczy o triumf w Cincinnati

Początek turnieju w Cincinnati dla „jedynki” światowego rankingu WTA był znakomity. Bez większych problemów rozprawiła się z Amerykanką Danielle Collins, odprawiając ją z kwitkiem wynikiem 6:1, 6:0. Nieco trudniejsze było spotkanie z Chinką Qinwen Zheng, która szczególnie w pierwszym secie wykazała się bardzo dużą determinacją i chęcią udowodnienia, że jest w stanie pokonać reprezentantkę Polski. I ta sztuka jej się udała, aczkolwiek wyłącznie w pierwszym secie.

20-latka znakomicie rozpoczęła spotkanie, wygrywając trzy gemy z rzędu, ale też wykorzystując błędy Igi Świątek. Polka przebudziła się dopiero chwilę później, jednak na odrobienie strat nie było jej stać. Chinka wygrała set 6:3, ale to był koniec jej dominacji. Następny set to był pokaz siły najlepszej tenisistki świata. Szybko rozprawiła się z przeciwniczką i wygrała pięć gemów z rzędu, dopiero potem została przełamana, ale szybko odwdzięczyła się powrotnie. Finałowy set zakończył się takim samym wynikiem, co drugi i 22-latka zameldowała się w ćwierćfinale.

Iga Świątek – Marketa Vondrousova. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz?

Mecz Iga Świąte – Marketa Vondrousova w ramach ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati odbędzie się nie wcześniej niż o godz. 17:00. Spotkanie będzie można obejrzeć w TV na antenie Canal+Sport oraz online w platformie Canal+Online.