Hubert Hurkacz z awansem w najnowszym rankingu ATP. Jest dobrze

Hubert Hurkacz bez wątpienia zaskoczył podczas ostatniego turnieju w Cincinnati. To może być dobry prognostyk przed zbliżającym się US Open. Do tego wielkoszlemowego turnieju Polak będzie startował z lepszej pozycji, bo władze ATP zaktualizowali swój ranking, w którym wrocławianin awansował o kilka pozycji.

Postawa Huberta Hurkacza w ostatnim tygodniu mogła ucieszyć kibiców i samego zawodnika. Wrocławianin dotarł do półfinału turnieju ATP 1000 w Cincinnati, z którego niestety odpadł po równorzędnej walce z liderem światowego rankingu – Carlisem Alcarazem. To był ich drugi mecz w krótkim odstępie czasu, bo podczas zmagań w Toronto tenisiści również stanęli między sobą. Najnowszy ranking ATP. Awans Huberta Hurkacza Niestety w ostatnim polsko-hiszpańskim starciu nasz rodak zawiódł w końcówce. Dominował, a przy prowadzeniu 5:4 miał piłkę meczową, jednak w fatalny sposób zepsuł zagranie, nie trafiając w kort. Doszło do tie-breaka, w którym również prowadził 4:1, ale rywal zdobył sześć punktów z rzędu i wygrał 7-4. W trzecim decydującym secie Alcaraz pozbawił złudzeń Polaka i zatriumfował 6:3. Wcześniej w amerykańskim turnieju Hubert Hurkacz mierzł się z nie byle kim, bo wyeliminował np. obrońcę tytułu Borne Coricia i topowego tenisistę Stefanosa Tsitsipasa. Ten wynik sprawił, że Hubert Hurkacz zyskał 350 punktów i awansował z 20. na 17. miejsce w rankingu ATP (2,035 pkt). Prowadzenie utrzymał ostatni rywal Polaka – Hiszpan Carlos Alcaraz z 9,815 pkt na koncie. Ranking ATP na dzień 21 sierpnia 2023 Do 20-latka zdecydowanie zbliżył się legendarny Novak Djoković, który triumfem w turnieju w Cincinnati zapewnił sobie zastrzyk 1000 pkt. Serb traci już do Alcaraza tylko 20 oczek, więc sytuacja po US Open może ulec diametralnej zmianie. Na najniższym stopniu podium utrzymał się Daniił Miediwediew z dorobkiem 6,260 oczek. Poza pierwszą trójką doszło do sporych zmian. Na czwarte miejsce awansował Holger Rune (4,790 pkt), a tuż za nim jest Casper Ruud (4,715), który przed tym turniejem zajmował siódmą lokatę. Szósty pozostał Jannik Sinnter (4,645), a na siódme miejsce z czwartego spadł Grek Stefanos Tsitsipas (4,580). Pierwszą dziesiątkę zamykają Andriej Rublow (4,515), Taylor Fritz (3,605) i Frances Tiafoe (3,050). Ranking ATP Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Carlos Alcaraz Hiszpania 9815 2. Novak Djoković Serbia 9795 3. Daniił Miedwiediew Rosja 6260 4. Holger Rune

Dania

4790 5. Casper Ruud

Norwegia

4715 6. Jannik Sinner

Włochy 4645 7. Stefanos Tsitsipas

Grecja 4580 8. Andriej Rublow

Rosja 4515 9. Taylor Fritz Stany Zjednoczone

3605 10. Frances Tiafoe Stany Zjednoczone 3050 17. Hubert Hurkacz Polska 2035

