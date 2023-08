Partner Huberta Hurkacza kończy karierę. Wzruszające pożegnanie

John Isner rozegrał swój pierwszy zawodowy mecz w 2005 roku, a status profesjonalnego tenisisty otrzymał dwa lata później. Od 2019 roku on razem z Hubertem Hurkaczem występował w deblu i triumfował z nim w turnieju ATP Miami w 2022 roku.

Deblowy partner Huberta Hurkacza postanowił zakończyć karierę

W trakcie swojej kariery dwukrotnie docierał do ćwierćfinału US Open – w 2011 i 2018 roku, półfinału Wimbledonu w 2018 i do 4. rund Australian Open i Rolanda Garrosa. Teraz jednak w wieku 38 lat mierzący 205 cm wzrostu Amerykanin postanowił podjąć bardzo trudną decyzję.

„W karierze każdego sportowca przychodzi taki moment, dla mnie ten czas właśnie nadszedł. Nie podjąłem tej decyzji lekko, ale czuję, że to właściwy kierunek. Kiedy opuściłem University of Georgia w 2007 roku, nie mogłem sobie wyobrazić, że będę grał przez 17 lat w ATP Tour. Oczywiście jest niezliczona ilość meczów, które chciałbym cofnąć, ale jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. Ta podróż była niewiarygodna” – czytamy w pożegnaniu.

„Nie będę tu siedział i udawał, że to będzie łatwe, bo nie będzie. Przez dużą część tych ponad 20 lat wszystko, co naprawdę znałem, to tenis. Budzenie się każdego ranka z celem stania się lepszym graczem to coś, z czego zawsze byłem niezmiernie dumny, a teraz będę musiał skierować swoją energię gdzie indziej. To wyzwanie, którego nie mogę się doczekać” – dodał.

John Isner zdradził, który turniej będzie jego ostatnim

Amerykanin zdradził, gdzie rozegra swój ostatni turniej w karierze. „US Open będzie moim ostatnim turniejem i nie wyobrażam sobie lepszego sposobu na zakończenie kariery niż rywalizacja w Nowym Jorku” – napisał.

„Brałem udział w US Open w każdej z 17-letniej kariery i nie mogę się doczekać rozegrania mojego ostatniego meczu przed amerykańskimi fanami na Flushing Meadows” – zakończył.

instagramCzytaj też:

Tenisistka oficjalnie zawiesiła karierę. Ujawniła, że choruje na depresję Czytaj też:

To koniec dominacji Igi Świątek? Znaczące słowa przed startem US Open