Ekspert porównuje mentalność Świątek i Sabalenki. Nie ma wątpliwości, kto jest silniejszy

Iga Świątek szykuje się na start US Open 2023. Turniej w Nowym Jorku to ostatni z grona wielkoszlemowych w tym sezonie. Reprezentantka Polski ma same dobre wspomnienia z poprzedniej edycji. Przed rokiem pokonując Ons Jabeur wygrała zmagania. Pochodząca z Raszyna zawodniczka liczy na powtórkę z rozrywki. Wyniki z ostatnich turniejów w Montrealu i Cincinnati zdają się mówić, że Polka nadal jest w dobrej formie.

Ekspert nie ma wątpliwości co do przewagi Świątek

Świątek nie wygrała żadnego z tych dwóch zmagań, lecz nie oznacza to, że ma powody do obaw. W pierwszej rundzie zmierzy się ze Szwedką Rebeccą Peterson. W dalszej części turnieju może trafić np. na Coco Gauff – Amerykankę, która pokonała ją właśnie w Cincinnati. Na potencjalne starcie z Aryną Sabalenką trzeba jednak zaczekać aż do finału. Jeśli Białorusinka zajdzie dalej w turnieju niż Polka, to może ją nawet wyprzedzić w rankingu WTA. Zdaniem Macieja Synówki, eksperta tenisowego, Świątek jest znacznie silniejsza od najgroźniejszej konkurentki, jeśli chodzi o mentalność. Podkreśla fakt, że Polka lubi grać mecze o wielką stawkę.

– Co do Sabalenki, jak porównamy sobie ją ze Świątek, to Białorusinka, jeżeli chodzi o grę w najważniejszych momentach i pod presją, ma o wiele większe trudności niż Iga. Polka jest naturalnym talentem, który nie może się doczekać meczu finałowego, który żyje z tych najważniejszych piłek. Sabalenka musi nad tym pracować. Nie ma naturalnych predyspozycji mentalnych. Natomiast ma inne atuty. Bardzo dobrze porusza się na korcie jak na tak dobrze zbudowaną zawodniczkę. Ma ogromną siłę, a do tego jest niesamowitym pracusiem, bo ona pracuje ciężej od jakiejkolwiek innej tenisistki. Jednak wygrywanie ważnych meczów przychodzi jej bardzo trudno. Chociaż potrafiła dochodzić do półfinału French Open i Wimbledonu – powiedział Synówka dla Przeglądu Sportowego Onet.

Start US Open 2023

US Open 2023 potrwa w dniach 28 sierpnia – 10 września. W rywalizacji mężczyzn tytułu będzie bronić Carlos Alcaraz.

