Niedawno mierzył się z Hurkaczem. 25-letni tenisista niespodziewanie kończy karierę

Najlepsi tenisiści świata szykują się do rywalizacji w US Open 2023. Tytułu sprzed roku broni Carlos Alcaraz. W Nowym Jorku zabraknie zawodnika, który potrafił pokonywać Hiszpania. Mikael Ymer jeszcze niedawno mierzył się z Hubertem Hurkaczem. Teraz postanowił zakończyć karierę, na co wpływ ma półtoraroczne zawieszenie.

Hubert Hurkacz szykuje się na walkę w US Open. Turniej wielkoszlemowy w Nowym Jorku nigdy nie był ulubionym dla pochodzącego z Wrocławia zawodnika. Nigdy nie udało mu się przejść etapu drugiej rundy. Aby dotrzeć do tego etapu w tym sezonie, Polak będzie musiał najpierw w pierwszym etapie pokonać Szwajcara Marca-Andreę Hueslera. W turnieju w USA zabraknie Mikaela Ymera, który nieoczekiwanie zakończył karierę. Rywal Huberta Hurkacza niespodziewanie kończy karierę Szwed nie uchodził za światową czołówkę. Najwyżej plasował się na 50. Pozycji w kwietniu tego roku. Nie wygrał żadnego turnieju ATP, ale raz dotarł do finału zmagań w Winston-Salem. Może się pochwalić dwoma zwycięstwami nad obecnym liderem rankingu, Carlosem Alcarazem, lecz miało to miejsce w 2021 roku, kiedy to Hiszpan plasował się daleko w zestawieniu. Mikael Ymer rezygnuje ze względu na zawieszenie. W styczniu 2022 roku postawiono mu zarzuty potencjalnego naruszenia przepisów antydopingowych poprzez uniknięcie trzech testów. Choć początkowo oczyszczono go z zarzutów, to ITF złożyła apelację. W lipcu zapadł werdykt, na mocy którego Ymer ma zakaz startów przez 18 miesięcy. Szwed od początku nie zgadzał się z decyzją. Teraz podjął radykalną decyzję, o zakończeniu kariery w wieku 25 lat. Poinformował o niej w krótkim poście zamieszczonym w mediach społecznościowych. „Zdecydowałem się wycofać z zawodowego tenisa. Dziękuję wam wszystkim za niesamowite wspomnienia. Cóż to była za przejażdżka! Życzę wszystkim moim kolegom powodzenia w dalszej rywalizacji” – napisał Ymer na portalu Twitter. twitter Kariera Mikaela Ymera Urodzony w 1998 roku Ymer zarówno w Australian Open, Roland Garros, jak i na Wimbledonie docierał maksymalnie do trzeciej rundy. Ymer trzykrotnie mierzył się z Hurkaczem. W 2020 roku w Auckland wygrał Polak. Rok później na Austrialan Open górą był Szwed. Ostatnio do bezpośredniego pojedynku doszło podczas tegorocznego turnieju w Marsylii, gdzie górą był „Hubi”, późniejszy zwycięzca zmagań. Czytaj też:

