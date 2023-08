Iga Świątek z bajglem na otwarcie US Open. Ekspresowe zwycięstwo Polki

W poniedziałek 28 sierpnia ruszyła kolejna edycja US Open. Obrończynią tytułu jest Iga Świątek, która rok wcześniej pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6. Inauguracyjne spotkanie nowojorskiego turnieju z udziałem Polki zaplanowano już na pierwszy dzień rywalizacji, a jej przeciwniczką była znacznie niżej notowana Rebecca Peterson – tenisistka ze Szwecji i 86. pozycji rankingu WTA. Jak dotąd te zawodniczki mierzyły się ze sobą zaledwie dwa razy (w 2021 i 2022) roku, zawsze w Wielkich Szlemach. W obu przypadkach – we French i Australian Open – górą była raszynianka, która nie oddała rywalce żadnego seta.

Pierwszy bajgiel Igi Świątek na US Open

Iga Świątek była faworytką tego spotkania, co musiała udowodnić na korcie. Już na początku pierwsza rakieta świata zaserwowała asa i pokazała przeciwniczce, że jest mocna. Po około 10 minutach tego starcia mieliśmy już 3:0, a Peterson wydawała się bezradna.

W czwartym gemie Iga Świątek zaczęła popełniać niewymuszone błędy, które wynikały z ryzykownej gry, na którą sobie mogła pozwolić w tym meczu. Mimo to wygrała na przewagi. Choć Peterson robiła co mogła, by wygrać, nie udało jej się to. Kolejne gemy były już tylko formalnością i na otwarcie US Open Iga Swiątek rozdała pierwszego bajgla i zapewne nie ostatniego.

Pierwsze break pointy Peterson w drugim secie

O dziwo w pierwszym gemie drugiego seta to Peterson miała pierwszą okazję do przełamania Igi Świątek. Najpierw Polka popełniła podwójny błąd serwisowy, a następnie dwukrotnie nie trafiła w kort, przez co Szwedka miała trzy break pointy. Na szczęście pierwsza rakieta świata zachowała spokój i zdobyła pięć punktów z rzędu, które dały jej prowadzenie 1:0.

Mimo że nie udało się wygrać pierwszej odsłony drugiego seta, 86. rakieta świata wciąż była zdeterminowana, by zabrać, chociaż gema Idze Świątek. Szwedka w końcu dopięła swego przy własnym serwisie, wyrównując stan spotkania na 1:1. Jak się później okazało to był jedyny gem, który wywalczyła w tym meczu. Ta partia zakończyła się wynikiem 6:1, a cały mecz 2:0. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Australijką Darią Saville, która zajmuje 322 miejsce w rankingu WTA.

Mecze Igi Świątek i wszystkie pozostałe spotkania kobiecego US Open będą transmitowane w innych kanałach, niż zwykle. Starcia te znajdziemy bowiem na antenach takich kanałów jak Eurosport 1 czy Eurosport 2, a w internecie także w Playerze Eurosportu. Dodatkowo w formie online US Open będzie dostępne także w serwisie polsatboxgo.pl.

