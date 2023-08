Wielka sensacja na początku US Open 2023. Rywalka Igi Świątek poza turniejem

W poniedziałek na dobre rozpoczęła się rywalizacja w tegorocznej edycji US Open. Póki co turniej układa się świetnie dla polskich kibiców. Swoje mecze wygrały wszystkie trzy reprezentantki, które wystartowały w pierwszej rundzie – Magdalena Fręch, Iga Świątek i Magda Linette. Ewentualne zwycięstwo Huberta Hurkacza da komplet biało-czerwonych zwycięstw.

Maria Sakkari poza US Open 2023

Wielkie imprezy wielkoszlemowe mają to do siebie, że o ewentualnych niespodziankach mówi się jeszcze więcej niż na co dzień. Trudno nazwać innym słowem to, co spotkało Marię Sakkari. Greczynka, która jeszcze trzy tygodnie temu walczyła w finale turnieju w Waszyngtonie na twardym korcie, teraz pożegnała się z US Open już w pierwszej rundzie. Greczynka uległa zajmującej 71. miejsce w rankingu WTA Rebece Masarovej 4:6, 4:6.

Rywalka dopiero od niedawna rywalizuje w światowej elicie. Choć Sakkari początkowo prowadziła w meczu nawet 4:1, to złapała kryzys formy. Hiszpanka szybko poczuła szansę na odwrócenie wyniku i bezwzględnie ją wykorzystała. Wygrała pięć gemów z rzędu co przełożyło się na zwycięskiego seta.

Wydawało się, że Greczynka po brutalnym ciosie powstała i znów powalczy o zwycięstwo w secie. Nie pozwalała Masarovej na zwycięstwa przy jej podaniu, ale ta cały czas trzymałą poziom przy własnym podaniu. Momentem przełomowym był siódmy gem, którego wygrała Hiszpanka. Wypracowała sobie przewagę, a w ostatnim gemie ją podtrzymała. Tym samym triumfowała 6:4 i awansowała do drugiej rundy.

Słaba forma Marii Sakkari

Sakkari nie może ogólnie zaliczyć obecnego sezonu do udanych. W Roland Garros i Wimbledonie 2023 odpadła już w pierwszej rundzie. Choć od przeszło stu tygodni jest w Top 10 rankingu WTA, to jest prawdopodobne, że taki stan rzeczy nie utrzyma się na równie długo. Masarova zagra się w drugiej rundzie ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą.

