Co musi się stać, aby Aryna Sabalenka wyprzedziła Igę Świątek? Złe wiadomości dla Polki

28 sierpnia rozpoczęła się tegoroczna edycja US Open, która jak niemal każdy turniej w 2023 stoi pod znakiem rywalizacji – bezpośredniej i korespondencyjnej – Aryny Sabalenki z Igą Świątek. Pochodząca z Białorusi tenisistka została zapytana o to, jak ważna jest dla niej pozycja liderki w klasyfikacji generalnej. Wiadomo też, co musi zrobić, aby prześcignąć raszyniankę.

Aryna Sabalenka o pozycji liderki w rankingu WTA

Temat możliwego wyprzedzenia naszej rodaczki powrócił oczywiście na jeden z konferencji prasowych, zorganizowanych w trakcie amerykańskiego Wielkiego Szlema. – Nie muszę się na tym skupiać, bo generalnie to nie jest coś, o czym myślę w trakcie turniejów i moich meczów – odparła dość dyplomatycznie druga rakieta kobiecego tenisa, cytowana przez portal tennis365.com.

– Wiem, że miałam i jeszcze będę mieć okazję, aby zostać numerem jeden, ale cały czas jest jeszcze wiele roboty do wykonania. Raczej skupiam się na sobie niż na rankingu – podkreślała Sabalenka. – Zdaję sobie jednak sprawę, że jeśli będę prezentowała mój najlepszy tenis, to będę w stanie zostać „jedynką”. Jednocześnie staram się poświęcać całą uwagę na mnie samą, na mogą grę i na własny rozwój – powiedziała.

Co musi zrobić Aryna Sabalenka, aby wyprzedzić Igę Świątek?

Już w tegorocznej edycji US Open Białorusinka może prześcignąć Igę Świątek, która przystępuje do nowojorskich rozgrywek w roli obrończyni tytułu. Obecnie Biało-Czerwona ma na koncie 9955 punktów i przewagę 1209 „oczek” nad swoją największą rywalką. Z drugiej strony niebawem z rankingu Polce odejdzie 2000 punktów, a Białorusince zaledwie 780, ponieważ przed rokiem dotarła tylko do półfinału tego turnieju.

Jeśli odejmiemy te punkty od puli obu zawodniczek, otrzymamy wynik 7966 do 7955 na korzyść Sabalenki. Co jednak musi się stać, aby mogła ona zasiąść na pozycji liderki? Zadanie jest łatwe i trudne zarazem. Wystarczy bowiem, że 26-latka zajdzie o jedną rundę dalej niż raszynianka. Na przykładzie – jeśli Świątek dotrze do ćwierćfinału, to Białorusinka musi osiągnąć półfinał i tak dalej.

Czytaj też:

Szokujące obrazki podczas meczu US Open. Ons Jabeur miała problemy z oddychaniemCzytaj też:

Iga Świątek z bajglem na otwarcie US Open. Ekspresowe zwycięstwo Polki