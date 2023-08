Dobre wiadomości przed meczem Huberta Hurkacza i Jacka Drapera. O której transmisja online i w TV?

Hubert Hurkacz i US Open to nie jest dobrana para, aczkolwiek niewykluczone, że wkrótce się to zmieni. Aby w końcu dokonać przełomu, Polak musi pokonać Jacka Drapera – tylko i aż. Jak dotąd wrocławianin jeszcze nigdy nie dotarł dalej niż do drugiej rundy w tym wielkoszlemowym turnieju, więc ma sporo do udowodnienia zarówno sobie jak i kibicom.

Hubert Hurkacz zagra z Jackiem Draperem w US Open

Zdaje się, że reprezentant naszego kraju nie stoi na straconej pozycji, ponieważ będzie mierzył się z tenisistą notowanym niżej od siebie i to o ponad sto miejsc. Aktualnie Hurkacz zajmuje 17. lokatę, a Brytjczyk 123. Do tego Polak w ostatnim czasie prezentował całkiem niezłą formę, więc jest szansa, iż w końcu awansuje do trzeciej rundy US Open po raz pierwszy w swojej karierze.

W pierwszym spotkaniu nie było mu jednak łatwo. Mierzył się wówczas z Markiem-Andreą Hueslerem i mało brakowało, a Szwajcar by go pokonał. Helwet wygrywał bowiem 2:0, a o losach spotkaniach decydował tie-break. W nim wrocławianin dosłownie zmiażdżył rywala 7:0 i przedłużył spotkanie. W kolejnych setach to już on był górą – najpierw wygrał 6:3, a potem 6:1 i przeszedł dalej. Draper z kolei z łatwością pokonał Radu Albota z Mołdawii, rozprawiając się z nim 3:0.

Hubert Hurkacz – Jack Draper. O której transmisja TV i online?

Zazwyczaj mecze US Open rozgrywane są o późnych porach czasu polskiego, aczkolwiek tym razem są dobre wieści od organizatorów tego wielkoszlemowego turnieju. Mecz Hurkacza oraz Drapera został zaplanowany jako pierwszy w kolejności i w związku z tym nie powinniśmy spodziewać się typowych dla tenisa opóźnień – o ile oczywiście planów nie pokrzyżuje pogoda.

W związku z tym pojedynek Polaka i Anglika powinien rozpocząć się o godzinie 17:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport, a internauci będą mogli skorzystać z dwóch opcji – playera Eurosportu albo serwisu polsatboxgo.pl.

