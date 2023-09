Iga Świątek i Kaja Juvan zmierzą się w III rundzie US Open. Godzina i transmisja TV i online

Iga Świątek dotarła do trzeciej rundy tegorocznej edycji US Open. Reprezentantka Polski w Nowym Jorku broni tytułu zdobytego przed rokiem, dlatego oczekiwania wobec niej są maksymalnie wysokie. Żeby jednak je spełnić, najpierw musi pokonać przeciwniczkę, z którą teoretycznie nie powinna nieć kłopotów. Teraz rywalką będzie Kaja Juvan.

Iga Świątek zagra z Kają Juvan w US Open. O której mecz?

Raszynianka musi mieć się na baczności, podobnie jak w ostatnim starciu. Mało bowiem brakowało, a w poprzednim spotkaniu doszłoby do niespodzianki. W drugiej rundzie 22-latce przyszło zmierzyć się z Darią Saville, notowaną w czwartej setce rankingu WTA, a i tak Australijka urodzona w Moskwie sprawiła naszej rodaczce spore kłopoty. To bynajmniej nie był spacerek.

Mecz w tym stylu Iga Świątek rozegrała jedynie w pierwszej części turnieju. Wtedy to Polka zmierzyła się z Rebeccą Peterson i rozprawiła się z nią w niecałą godzinę. Najpierw było 6:0, potem 6:1, a media znów rozpisywały się o otworzonej piekarni. Z Saville już tak łatwo nie poszło, więc i Kaja Juvan wcale nie stoi na straconej pozycji.

Iga Świątek – Kaja Juvan w US Open. Transmisja TV i online

Mecz Igi Świątek z Kają Juvan zaplanowano na wieczór w piątek 1 września. Wydaje się, że nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by spotkanie to odbyło się zgodnie z pierwotnymi założeniami. Pojedynek Polki i Słowenki zaplanowano bowiem jako drugi w kolejności od godziny 17:00. To oznacza, iż raszynianka i jej rywalka pojawią się na korcie najwcześniej około 18:30. Kibice nie będą zatem musieli zarywać nocy, aby obejrzeć pierwszą rakietę rankingu WTA w akcji.

Klasycznie, jak wszystkie mecze US Open, tak i ten będzie można śledzić na antentach Eurosportu oraz w formie online w playerze tejże telewizji. Do tego internauci mogą liczyć na transmisję w serwisie polsatboxgo.pl.

