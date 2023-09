Sensacja w US Open. Faworytka do wygrania całego turnieju odpadła!

Tegoroczna edycja US Open przyniosła już kilka niespodzianek, ale prawdziwa sensacja miała miejsce dopiero ostatnio. W meczu trzeciej rundy swój udział w tym wielkoszlemowym turnieju zakończyła bowiem Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu była w ścisłym gronie faworytek do wygrania tytułu, a tymczasem przedwcześnie pożegnała się z rozgrywkami. Wcześniej to właśnie ją wymieniano jako kandydatkę do ostatecznego triumfu obok Igi Świątek czy Aryny Sabalenki.

Sensacyjna porażka Jeleny Rybakiny w US Open

Przeciwniczką czwartej rakiety rankingu WTA była Sorana Cirstea, która już w pierwszym secie udowodniła, że nie należy jej lekceważyć. W pierwszym secie kluczowy okazał się ten moment, gdy Rybakina straciła swoje podanie. To był newralgiczny moment starcia, a po nim zawodniczka z Rumunii wyraźnie przejęła inicjatywę i wygrała set 6:3.

Mało brakowało natomiast, aby to spotkanie rozstrzygnęło się już po dwóch partiach, ale Kazaszka zdołała uciec spod topora, doprowadzając do remisu za sprawą walki w tie-breaku. Cirstea mogła być zła sama na siebie, bo choć doskonale rozpoczęła drugi set, to potem pozwoliła rywalce wrócić do gry. Konsekwencji brakowało też samej Rybakinie, która zmarnowała dwie piłki setowe przy stanie 6:5 i właśnie w ten sposób doprowadziła do dogrywki. W niej prowadziła zaś 4:0 i pozwoliła Rumunce na wyrównanie 4:4, ale potem dopięła swego.

Jak się okazało, na niewiele się to zdało, chociaż w trzeciej części tej potyczki emocji również nie brakowało. Zadbała o nie głównie Cirstea, która prowadziła w niej 4:1, by nagle wpaść w spory kryzys. Za chwilę Kazaszka nadgoniła wynik, by za moment dać się przełamać. Ostatecznie jednak Rumunka wybroniła się z opresji, wygrała 6:4, a całe spotkanie 2:1. Tym samym czwarta rakieta rankingu WTA odpadła z US Open już po 3. rundzie.

