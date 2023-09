Iga Świątek mówi otwarcie o tajemniczym wirusie. Alarm na US Open

W pierwszym tygodniu grania mogliśmy obserwować m.in. problemy ze zdrowiem Ons Jabeur, finalistki ubiegłorocznego US Open. Swoje kłopoty zdrowotne miał również Hubert Hurkacz. Niestety, wygląda na to, że w USA po prostu trzeba mocno uważać, bo wokół nowojorskiego turnieju krąży tajemniczy wirus.

Iga Świątek apeluje o rozwagę podczas US Open

Głos w sprawie tajemniczych, zdrowotnych zawirowań, zabrała obrończyni trofeum sprzed roku. Iga Świątek zasugerowała, że dostrzega to, co dzieje się podczas turnieju i apeluje o większą rozwagę.

– Fajnie by było, gdyby ci zawodnicy, którzy źle się czują, nosili maseczki albo coś w ten deseń, bo nie wiem, czy to jest coś związanego z COVID-em, ale zazwyczaj na takich imprezach sportowych mimo wszystko te rzeczy mogą się łatwo przenosić. Więc staram się być ostrożna i uważna i też dbać o swoje zdrowie – powiedziała Polka podczas spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że Świątek ma za sobą trzy zwycięstwa. Polka pokonała kolejno Szwedkę Rebeccę Peterson (6:0, 6:1), Australijkę Darię Saville (6:3, 6:4) oraz Słowenkę Kaję Juvan (6:0, 6:1). Jak widać, liderka rankingu WTA nie straciła w turnieju choćby seta.

– A poza tym, że dzisiaj przyszłam z mokrymi włosami na press, to raczej nie miałam takich wpadek, więc… Byłam już kilka razy przeziębiona w tym sezonie i miało to na mnie duży wpływ, więc na Wielkim Szlemie na pewno nie chcę robić takich błędów, uważam na to, co jem, dlatego to jest dla mnie ważne, żeby wszystko przypilnować w pewnym sensie i zapobiegać – skwitowała obrończyni tytułu US Open sprzed roku.

Kiedy kolejny mecz zagra Iga Świątek?

Liderka rankingu WTA jest już w IV rundzie turnieju w Nowym Jorku. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Ostapenko. Pochodząca z Łotwy tenisistka z pewnością będzie trudnym wyzwaniem dla Polki. Mecz Świątek – Ostapenko odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Spoglądając na polskie zegarki, będzie to ok. 4:00 nad ranem 4 września.

Pojedynek będzie pokazywany na antenie Eurosportu 1 oraz Eurosportu Extra w Playerze.

Transmisje online z meczów US Open są także dostępne m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go oraz serwisów streamingowych mających w swojej ofercie kanały Eurosportu, mającego prawa do pokazywania turnieju w Nowym Jorku.

