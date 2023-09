Iga Świątek dostała cenną radę od Rogera Federera. To były ważne słowa

Nie jest to żadna tajemnica, że Iga Świątek jest perfekcjonistką, co jest zarówno dobrą, jak i złą cechą. W pierwszym przypadku chodzi na pewno o ciągłą chęć uczenia się, polepszania swoich umiejętności i rozwijania się. W drugim natomiast, że łatwo o przesadę w doskonaleniu samego siebie oraz niedocenianie tego, co się osiągnęło. A to bywa problematyczne, o czym wiedzą zawodnicy ze ścisłego światowego topu, na przykład Roger Federer.

Co Iga Świątek usłyszała od Rogera Federera?

Szwajcarski gwiazdor całkiem niedawno rozmawiał z Igą Swiątek i jak twierdzi ona sama, dostała od wielkiego mistrza cenną radę. Czego dotyczyła? – Tak zupełnie szczerze, muszę nauczyć się czerpać z tego więcej radości. Właśnie o tym rozmawiałam z Rogerem w poprzednim tygodniu – powiedziała pierwsza rakieta rankingu WTA, cytowana przez „Daily Express”.

Oczekiwania wobec reprezentantki Polski są ogromne i często ona oraz jej sztab mierzą się z ogromną krytyką nawet w najbardziej nieoczekiwanych momentach i kwestiach. W związku z tym bardzo ważne jest, aby raszynianka znała swoją wartość, nie ulegała presji otoczenia, a jednocześnie nie przesadzała z perfekcjonizmem w grze i treningu.

Iga Świątek zdaje sobie z tego sprawę, chociaż podchodzenie do tenisa z większą radością i bardziej na luzie nie jest łatwe. – Najlepszym sposobem, by do tego podejść, to docenić i być dumnym ze swoich wyników. Ja jednak zawsze patrzę w przyszłość i staram się jak najlepiej wykonać moją robotę, grać w najlepszy możliwy sposób. Cieszę się, że w moim zespole mam osoby, które przypominają mi, że pracuję odpowiednio i doceniają ten progres. Nie powiem, że jestem do tego przyzwyczajona, ale uczę się, by jakoś się w tym odnajdować – opowiedziała.

Czytaj też:

Kolejny bajgiel Igi Świątek na US Open. W meczu z Kają Juvan była niemal bezbłędnaCzytaj też:

Złe wieści dla polskich kibiców Igi Świątek. Polka zagra o nietypowej porze