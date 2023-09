Emocjonalny post Igi Świątek. „Zaczyna się czas na zdobywanie”

Iga Świątek nieoczekiwanie zakończyła grę w US Open 2023. Obrończyni tytułu, którą widziano w roli faworytki do zwycięstwa, przegrała z Jeleną Ostapenko w meczu IV rundy 6:3, 3:6, 1:6. Porażka nie tylko oznacza brak szansy na kolejny tytuł wielkoszlemowy, ale i spadek w nadchodzącym rankingu WTA.

Iga Świątek otwiera nowy cykl po utracie fotelu liderki rankingu

Od nowego tygodnia liderką zestawienia zostanie najgroźniejsza rywalka Świątek, Aryna Sabalenka. Białorusinka cały czas liczy się w walce o pełną pule na nowojorskich kortach. Polka chce wykorzystać dostępny okres na odpoczynek i przygotowania do końcowej części sezonu. Choć strata pierwszej pozycji po 75 tygodniach panowania nie jest dnia niej łatwa, to poprzez post w mediach społecznościowych pochodząca z Raszyna zawodniczka daje fanom do zrozumienia, że w jej karierze zaczyna się nowy okres. Świątek dodała, że postara się docenić „przygodę” w roli liderki.

„Przez ostatnie 1,5 roku miałam szansę obserwować i doświadczać na własnej skórze, jak dużo mówi się i pisze o „bronieniu”, „obronie”: tytułów, pozycji w rankingu, punktów. Sama łapałam się na tym, że czasami zaczynam w ten sposób myśleć. Już nie muszę „bronić” – i to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Sport to cykl zmian, jak w życiu, w którym można po prostu wygrać albo przegrać – i tyle, to takie proste. Zaczyna się sezon lub kolejny turniej, a wtedy zaczyna się też czas na… zdobywanie, nie obronę czegokolwiek. Czysta karta” – napisała Świątek w social mediach.

Aryna Sabalenka gra o półfinał US Open

Nowa liderka, Aryna Sabalenka, zagra w ćwierćfinale US Open z Qinwen Zheng. Po starciu Białorusinki z Chinką na kort wyjdą Marketa Vondrousova i Madison Keys, potencjalne rywalki obu pań w półfinale.

