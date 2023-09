Novak Djoković zapisał się w historii. Przekonujące zwycięstwo, które dało rekord

Po nieoczekiwanej porażce Igi Świątek z Jeleną Ostapenko w IV rundzie żeńskiego US Open 2023, zainteresowanie turniejem w Polsce prawdopodobnie spadło. Mimo to sympatycy dyscypliny w kolejnych dniach nie mieli powodów do narzekań. W rywalizacji pań tytuł zdobyła Coco Gauff. Z kolei u panów koronę zgarnął Novak Djoković. Serb pokonał Daniła Miedwiediewa 6:3, 7:6, 6:3 przechodząc do historii tenisa.

Novak Djoković nie dał szans Daniłowi Miedwiediewowi

Już na długo przed finałem było wiadome, że po zakończeniu US Open Novak Djoković wróci na pozycję lidera rankingu ATP. Nie zmieniła tego dobra dyspozycja Carlosa Alcaraza, który dotarł do półfinału zmagań. Serb zrewanżował się Rosjaninowi za finał sprzed dwóch lat, kiedy to Miedwiedwiem wzniósł puchar na korcie Artura Ashe’a.

Djoković rozpoczął mecz od pewnego prowadzenia. Radził sobie w najtrudniejszych momentach, przesądzających o zwycięstwach w gemach, przez co wyrobił sobie prowadzenie 3:0. To pozwoliło mu na kontrolę seta, bez konieczności przełamania. Miedwiediewem przy własnym serwisie potrafił walczyć, ale gdy serwował Serb, był bezradny. Djoković wygrał 6:3 i mógł spokojnie przystępować do kolejnej partii. W niej Rosjanin postawił mu większe wyzwanie. Nie tylko bronił ataki rywala, ale sam potrafił dyktować warunki. Ani jeden ani drugi nie chciał odpuścić. Wyrównana walka musiała skończyć się tie-breakiem. W nim lepszy okazał się „Nole”, który potrafił wygrać dwie kończące piłki, triumfując 7:6 (7:5).

Choć przed kolejną partią Miedwiediew potrzebował przerwy medycznej, to wrócił do rywalizacji. Później, w trakcie seta padł na ziemię po tym jak wygięła mu się noga. Djoković pomógł mu wstać, po czym Rosjanin zasugerował kibicom, że wszystko z nim w porządku. Wynik nie układał się jednak dla niego korzystnie. Został przełamany w czwartym gemie, sam przełamał Serba, lecz ten po raz drugi wygrał przy jego serwisie. Nowy lider rankingu mógł czuć się pewnie, a wygrywając partię 6:3 i cały mecz w trzech setach tylko to udowodnił.

Novak Djoković przeszedł do historii

Novak Djoković został najstarszym męskim zwycięzcą US Open. Zdobywając 24. tytuł wielkoszlemowy wyrównał także rekord Margaret Court jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w indywidualnych zmaganiach Wielkiego Szlema.

Czytaj też:

Iga Świątek zabrała głos po finale US Open. Nie zabrakło słów o Arynie SabalenceCzytaj też:

Żenujące zachowanie Aryny Sabalenki. Musiała tłumaczyć się ze swoich słów