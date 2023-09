Kuriozalny wypadek wielkiej rywalki Igi Świątek. Trafiła do szpitala

Kilka dni temu Iga Świątek oficjalnie ogłosiła, że ze względu na napięty terminarz i konieczność rozsądnego planowania kolejnych startów nie wystąpi w turnieju w Gudalajarze. Polska tenisistka nie była jedyną, która zdecydowała się na taki ruch, czego efektem jest fakt, że w meksykańskich zawodach nie zobaczymy żadnej zawodniczki z najlepszej szóstki światowego rankingu WTA. Do zawodów zgłosiła się z kolei Beatriz Haddad Maia (18. WTA), jednak ona również w nich nie zagra. W tym przypadku zdarzyła się kuriozalna sytuacja.

Beatriz Haddad Maia nie zagra w Guadalajarze. Przytrafił jej się kuriozalny wypadek

Beatriz Haddad Maia opisała na Instagramie sytuację, której nikt, włącznie z nią by się nie spodziewał. Zawodniczka, która w ostatnich tygodniach bardzo dobrze radzi sobie na wszystkich nawierzchniach zamieściła zdjęcie poranionych i zabandażowanych palców rąk, informując, że doznała wypadku podczas... brania prysznica. Okazało się, że drzwi od kabiny po prostu pękły, kiedy ona ich dotykała. Przez to tenisistka wypada z gry na dłuższy czas. Po wypadku udała się do szpitala, gdzie została poddana szyciu ran.

„Zeszłej nocy, w niedzielę, w hotelu, kiedy wyszłam spod prysznica i otworzyłam drzwi, te po prostu pękły i skończyło się na pokaleczeniu niektórych części mojego ciała. Musiałam udać się do szpitala w Guadalajarze, aby można było mi założyć szwy (w tym na obu rękach) i niestety nie będę mogła grać. To mogło skończyć się czymś poważniejszym. Będę potrzebowała teraz kilku dni, aby zagoić rany i móc wrócić na ostatnią część sezonu – nadal walczę o realizację moich celów zaplanowanych na 2023 rok” – napisała brazylijska tenisistka. W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia dla poszkodowanej.

