Iga Świątek wraca do gry. Tak przedstawia się drabinka turnieju w Tokio

Iga Świątek wyleciała do Tokio już we wtorek, 19 września i przygotowuje się do turnieju, w którym rozpocznie pościg za Aryną Sabalenką w celu powrotu na szczyt rankingu WTA. Przypomnijmy, że w ostatnich zawodach w Guadalajarze 22-latka nie wystąpiła ze względu na napięty grafik. Zawody w kraju kwitnącej wiśni zapowiadają się znakomicie i wszystko wskazuje na to, że Polka będzie jego zdecydowaną faworytką. Na emocje nie przyjdzie nam długo czekać, gdyż od samego początku rozgrywek czekają nas naprawdę ciekawe pojedynki.

Iga Świątek poznała drabinkę turnieju WTA 500 w Tokio

Z uwagi na fakt, że raszynianka rozstawiona jest z numerem jeden, w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, podobnie jak trzy inne tenisistki. W drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Tokio Iga Świątek zmierzy się z Nao Hibino lub zawodniczką, która przebrnie przez eliminacje. Szczególnie ciekawie zapowiada się potencjalny mecz ćwierćfinałowy, gdyż 22-latka z Raszyna może zmierzyć się w nim z jedną z jej ulubionych przeciwniczek, czyli Rosjanką Weroniką Kudermietową.

Jeszcze ciekawszy pojedynek może nadarzyć się w półfinale. Tam na zwyciężczynię tegorocznego Rolanda Garrosa prawdopodobnie czekać będzie Jelena Rybakina, z którą Świątek nie ma najlepszych wspomnień. Wcześniej Kazaszka będzie musiała wykazać się dużymi umiejętnościami, gdyż dotarcie do tej fazy turnieju będzie dla niej bardzo trudne. W pierwszej rundzie zmierzy się z Lindą Noskovą, po czym może zagrać z Donną Venkić. Z kolei w ćwierćfinale mogą czekać na nią Liudmiła Samsonowa lub Jekaterina Aleksandrowa.

Po przeciwnej stronie drabinki znajdują się m.in. Jessika Pegula, Daria Kasatkina, Caroline Garcia czy Maria Sakkari. Jednym z najciekawszych meczów pierwszej rundy bez wątpienia będzie mecz Darii Kasatkiny z Martą Kostiuk. Turniej rozpoczyna się 25 września i potrwa do 1 października.

