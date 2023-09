Przez to Magda Linette przegrała finał WTA Guangzhou. Dziennikarz zdradził kulisy

Rok 2023 nie był udany dla Magdy Linette. Tak naprawdę zaliczyła ona zaledwie dwa turnieje, po których miała prawo czuć satysfakcję. Najpierw w styczniu dotarła do półfinału Australian Open, gdzie przegrała z Aryną Sabalenką, a ostatnio wystąpiła w finale WTA Guangzhou. Niestety w Chinach Polka nie zdobyła tytułu. Mało tego, przegrała w fatalnym stylu. O kulisach tej porażki opowiedział Bartosz Ignacik.

Magda Linette dotarła do finału WTA Guangzhou

Mimo wszystko jednak poznanianka może być z siebie zadowolona, ponieważ zaliczyła serię czterech zwycięstw z rzędu pierwszy raz od wspomnianego Wielkiego Szlema w Melbourne. Pokonywała kolejno Jodie Burrage, Darię Saville, Rebekę Masarovą i Jelenę Putincewą. W finale spotkała się natomiast z Xiyu Wang i tym razem już reprezentantka Polski skapitulowała.

Co więcej, 31-latka nawet nie potrafiła nawiązać równorzędnej walki ze znacznie młodszą tenisistką. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Bartosz Ignacik wyraził ubolewanie nad tym, co zobaczył. Podkreślił swoje rozczarowanie wynikiem, ale też postawą Magdy Linette, chociaż później wziął ją w obronę.

Dlaczego Magda Linette przegrała?

Zdaniem znanego dziennikarza zajmującego się tenisem, duży wpływ na porażkę reprezentantki Polski miały jej kłopoty zdrowotne. Rzeczywiście w drugiej partii aż musiała poprosić o przerwę medyczną, bo gra sprawiała jej problemy właśnie pod tym kątem. Interwencja jednak nic nie dała. Ostatecznie Xiyu Wang wygrała 2:0. W pierwszym secie rozbiła naszą rodaczkę 6:0, w drugim zaś było 6:2.

Ignacik zdradził, że u Magdy Linette to reguła – gdy musi wezwać fizjoterapeutę na kort, to można być pewnym, iż sprawa jest poważna, a ona prawdopodobnie nie zaprezentuje maksimum swoich możliwości. Właśnie tak było w Guangzhou. Ponadto ekspert wspomniał o niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych w Kantonie. Jego zdaniem nie ma przypadku w tym, że cały turniej wygrała miejscowa zawodniczka, która jest przyzwyczajona do tego typu trudnego klimatu w przeciwieństwie do innych tenisistek.

