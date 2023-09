Iga Świątek zwróciła się do kibiców. Poprosiła o cierpliwość

Iga Świątek ma dużą motywację, by powrócić na szczyt rankingu WTA. Zadanie nie będzie proste, ponieważ znajdująca się w doskonałej dyspozycji Aryna Sabalenka nie zdejmuje nogi z gazu i choć w najbliższym czasie nie zobaczymy jej na korcie, to nie zapowiada się na długą przerwę. Z kolei Polka zaraz zagra swoje pierwsze spotkanie po US Open, po którym straciła pozycję liderki w światowym zestawieniu. Teraz będzie robić wszystko, żeby wygrywać.

Iga Świątek poprosiła kibiców o cierpliwość

Toray Pan Pacific Open w Tokio będzie idealną okazją dla Igi Świątek, by udowodniła, że utrata pozycji liderki światowego rankingu WTA to jedynie wypadek przy pracy. Polka nigdy nie traci klasy podczas kontaktów z mediami i tak było również przed rozpoczęciem japońskich zawodów w trakcie konferencji prasowej. Jeden z dziennikarzy zadał Polce trudne pytanie na temat turniejów Wielkiego Szlema. Dotyczyło ono ich skompletowania, czyli zwycięstw odpowiednio w: Australian Open, Rolandzie Garrosie, Wimbledonie i US Open. Raszynianka odpowiedziała:

– Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Tak szybko, jak to możliwe? Jestem jednak pewna, że potrzebuję jeszcze kilku lat, żeby dobrze nauczyć się grać na trawie. Mam dopiero 22 lata, więc przede mną jeszcze ponad dziesięć lat grania. Robię wszystko, co mogę, żeby wygrywać w turniejach, w których biorę udział, ale nie spieszę się z tym, bo mam już cztery wygrane w turniejach wielkoszlemowych – powiedziała Iga Świątek.

Przypomnijmy, że dotychczas druga rakieta świata czterokrotnie triumfowała w zawodach wielkoszlemowych. Trzykrotnie miało to miejsce w Rolandzie Garrosie (2020, 2022 i 2023) i raz w US Open (2022). Teraz musi pracować, by Aryna Sabalenka nie powiększyła przewagi w rankingu WTA.

