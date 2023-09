Iga Świątek wraca na kort. Znamy datę jej pierwszego meczu na China Open

Po nieudanej przygodzie w Tokio Iga Świątek przeniosła się do Pekinu na turniej China Open. Podczas tych zmagań Polka będzie rozstawiona z „dwójką”, ale nie otrzyma wolnego losu. Zgodnie z regulaminem zmagań ten „przywilej” przysługuje półfinalistkom turnieju w Japonii, a raszynianka odpadła w ćwierćfinale z Weroniką Kudermietową.

Wiemy, kiedy Iga Świątek wróci na kort

Mimo startu od pierwszej rundy Igi Świątek szybko na korcie nie zobaczymy. Organizatorzy CHhina Open zdecydowali, że Polka zagra swój pierwszy mecz dopiero w poniedziałek 2 października. Przeciwniczką drugiej rakiety świata będzie Sara Sorribes, która plasuje się na 55 miejscu w rankingu WTA.

To będzie ich drugie starcie na tourze. Po raz pierwszy obie zawodniczki zmierzyły się ze sobą w lipcu tego roku na wielkoszlemowym Wimbledonie. Wówczas na londyńskich kortach lepsza była nasza rodaczka, która pokonała Hiszpankę 6:2, 6:0. W przypadku zwycięstwa w tym meczu Polka zmierzy się z triumfatorką meczu Anastasija Potapowa – Warwara Graczowa.

Co ciekawe, jeśli wyniki ułożą się korzystnie, to w trzeciej rundzie Iga Świątek po raz pierwszy będzie miała szansę zmierzyć się z Magdą Linette. Jednak Poznanianka musi na otwarcie tego turnieju pokonać Białorusinkę Wiktorię Azarenkę, co nie będzie trudnym wyzwaniem.

twitter

Iga Świątek: Spadł mi ciężar z ramion

Iga Świątek jest już w Pekinie. Tenisistka wzięła również udział w pierwszej konferencji prasowej przed China Open. Tamtejsi dziennikarze zapytali ją o jej stosunek do ostatnich wydarzeń w rankingu WTA.

– W pewnym sensie przestałam w ogóle myśleć o rankingach, bo poczułam, że spadł mi ciężar z ramion. Teraz mogę bardziej skupić się na pracy i powrocie do bardziej spokojnego i normalnego rytmu ćwiczeń – odparła.

Wszystkie mecze z udziałem Igi Świątek można oglądać na antenie Canal+ oraz w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. na platformie Canal+ Online.

twitterCzytaj też:

Iga Świątek we współpracy z Agnieszką Radwańską? Niecodzienny pomysł treneraCzytaj też:

Aryna Sabalenka rzuciła wyzwanie Idze Świątek. Postawiła sprawę jasno