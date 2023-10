Aryna Sabalenka ze szczerym wyznaniem. To ona jest najlepszą przyjaciółką Białorusinki

Aryna Sabalenka należy obecnie do największych gwiazd żeńskiego tenisa. Choć wielu kibiców w Polsce uważa, że Białorusinka wraz z Rosjankami ze względu na wojnę w Ukrainie nie powinny występować w rozgrywkach międzynarodowych, to WTA nic sobie z tego nie robi. Zawodniczki z krajów zaangażowanych w inwazję mogą startować w oficjalnych turniejach, lecz muszą zachować neutralność. Nie mogą także rywalizować pod flagami swoich ojczyzn.

Aryna Sabalenka opowiedziała o przyjaźni z Paulą Badosą

Sabalenka długo próbowała zrzucić Igę Świątek z tronu. Polka panowała przez 75 tygodni, lecz po ostatnim US Open musiała uznać wyższość Białorusinki, która chętnie udziela się publicznie jako liderka rankingu. Choć zawodniczka z Raszyna pogratulowała najgroźniejszej rywalce objęcia pierwszej pozycji, to raczej trudno zakładać, by między zawodniczkami występowała bliższa relacja niż zawodowy szacunek.

Okazuje się, że pomimo sporej niechęci świata tenisa do Białorusinek i Rosjanek, Sabalenka potrafiła wielką przyjaźń. Zawodniczka pochwaliła się, że darzy bardzo wielką sympatią Hiszpankę Paulę Badose. Pomimo bezpośredniej rywalizacji na korcie, obie panie potrafią odstawić sportową rywalizację na bok, wspierając się w trudnych chwilach.

„Nie często zdarza się, że możesz znaleźć swoją bratnią duszę w tourze, ponieważ rywalizujemy ze sobą. Ale mieliśmy taką umowę... na korcie jesteśmy przeciwnikami, możemy krzyczeć, co chcemy, ale poza kortem znów jesteśmy przyjaciółkami – powiedziała Sabalenka cytowana przez The Tennis Letter”.W zależności od tego, kto wygra, możemy potrzebować jednego dnia, aby zaakceptować fakt, że jedno z nas przegrało, ale potem znów zostajemy przyjaciółkami. To trudne i bardzo się cieszę, że ją mam. Jest bardzo miłą dziewczyną i posiadanie jej przy sobie jest dla mnie bardzo ważne„ – dodała liderka rankingu WTA.

Sabalenka walczy w WTA 1000 Pekin

Aryna Sabalenka w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała w dwóch setach Amerykankę Sofię Kenin. Jej kolejną rywalką będzie Katie Boulter, która pokonała wcześniej Magdalenę Fręch.

