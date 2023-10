Rywalka Igi Świątek dała upust frustracji. Uderzyła w WTA

Pierwsza runda turnieju WTA 1000 w Pekinie zakończyła się w poniedziałek 2 października. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zawody rozpoczęły się w sobotę. Do kolejnej rundy awansowały Iga Świątek i Magda Linette. Ta druga zdążyła nawet zameldować się już w trzecim etapie i bardzo prawdopodobne, że zmierzy się w nim z... Igą Świątek. Wcześniej raszynianka musi pokonać Warwarę Graczewą. Rozstawienie meczów nie podoba się niektórym tenisistkom.

Petra Kvitova wyraziła niezadowolenie wobec decyzji WTA

W poniedziałek rozegrano pięć spotkań drugiej rundy China Open. Petra Kvitova zmierzyła się z Liudmiłą Samsonową i przegrała 4:6, 5:7, wykorzystując zmęczenie Czeszki, która miała do niego prawo. Dzień wcześniej doświadczona tenisistka zmierzyła się z reprezentantką gospodarzy Xiyu Wang, która w finale turnieju w Tokio pokonała Magdę Linette. Mecz pomiędzy Chinką a Czeszką potrwał ponad trzy godziny i przebiegł w trzech setach. Dwukrotna triumfatorka Wimbledonu okazała się lepsza, wygrywając 6:7(6), 7:5, 6:3.

Spotkanie zakończyło się w okolicach godziny 1:00 czasu lokalnego, a kolejny pojedynek 33-latka miała zaplanowany na na godz. 17:30 dnia następnego, czyli niecałe 17 godzin po zaciętym boju z Chinką. Nic dziwnego zatem, że Samsonowa miała przewagę w siłach, gdyż miała znacznie więcej czasu na regenerację. Zaraz po porażce Czeszka napisała na „X” wpis, w którym nie ukrywała swojego rozczarowania i zabrała głos ws. planowania gier przez WTA. Dała wyraz swojej frustracji.

twitter

„Daleko do ideału, aby zakończyć mecz o 1:00 w nocy i wrócić do gry o 17:30 następnego dnia, kiedy nie rozegrano jeszcze niektórych meczów pierwszej rundy. Zawsze uprawiałam ten sport z ogromnym szacunkiem i rzadko się wypowiadałam, ale tym razem czuję się na tyle mocna, aby powiedzieć, że *musi* istnieć bardziej sprawiedliwa opcja. Proszę, zróbcie to lepiej dla swoich zawodniczek, WTA” – napisała tenisistka.

Czytaj też:

Iga Świątek wyrównała rekord Agnieszki Radwańskiej! Historyczny wyczyn o krokCzytaj też:

Sytuacja Igi Świątek po WTA Tokio się nie poprawiła. Oto najnowszy ranking WTA