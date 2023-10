Iga Świątek z kolejnym tytułem na koncie! Łzy Polki po wygranej z Rosjanką

Rozstawiona z numerem 2 w chińskim turnieju Iga Świątek pokazała na twardych kortach w Chinach solidną formę. Polka w Pekinie nie miała sobie równych, grając konsekwentnie i udowadniając, że w końcowej fazie sezonu wyraźnie złapała drugi oddech.

Iga Świątek najlepsza w WTA 1000 China Open

Świątek w niedzielny finale ograła Ludmiłę Samsonową. Rosjanka, choć oficjalnie grająca jako zawodniczka neutralna, była największą sensacją turnieju w Pekinie. Samsonowa nie była bowiem rozstawiona w turniejowej drabince. Mimo tego Samsonowa potrafiła pokonać kilka zdecydowanie wyżej postawionych w rankingu WTA rywalek. Będąca na 22 miejscu przeciwniczka Świątek przegrała z Polką w finale w dwóch setach 2:6, 2:6.

Spoglądając na to, jak przebiegało spotkanie, to Polka kontrolowała wydarzenia na korcie. Świątek była dużo spokojniejsza, o czym świadczyć mogą błędy, których właściwie nie popełniała. Wystarczą dwie statystyki, podwójne błędy serwisowe – Polka z zerem, a Samsonowa z sześcioma. Niewymuszone błędy? Rosjanka z 26 takimi, Świątek... ponownie zero!

Stuprocentowa skuteczność Świątek w drodze po tytuł

Można zatem mówić o idealnym finale w wykonaniu pochodzącej z Raszyna tenisistki. Dodajmy jeszcze, że Polka miała stuprocentową skuteczność, jeśli mowa o wykorzystanych break pointach (4/4). Samsonowa nie miała ani jednej okazji do tego, żeby przełamać swoją finałową rywalkę.

Ręce same składają się zatem do oklasków. Forma Świątek podczas turnieju w Pekinie była imponująca. Polka po drodze pokonała, w półfinale, Coco Gauff. Amerykanka do pojedynku ze Świątek miała kapitalną serię 16 meczów wygranych z rzędu. Polka miała jednak zupełnie inne plany na starcie z młodszą koleżanką po fachu, a swoją wyższość potwierdziła na korcie. Niedzielny finał to była już konsekwencja rosnącej formy wiceliderki rankingu WTA.

