Co musi się stać, aby Iga Świątek wyprzedziła Arynę Sabalenkę? Analizujemy ranking WTA

Sezon w tenisie powoli dobiega końca, a co za tym idzie, najbliższe tygodnie będą ostatnimi, podczas których Iga Świątek jeszcze może powalczyć o powrót na sam szczyt klasyfikacji generalnej. Ranking WTA układa się bowiem wyjątkowo ciekawie i nie jest powiedziane, że to Aryna Sabalenka zakończy 2023 rok na tronie liderki. Co musi się stać, aby to Polka mogła znów cieszyć się z numeru jeden na świecie?

Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA

Przede wszystkim samą możliwość powrotu Igi Świątek na pierwszą lokatę dała jej wygrana w China Open. Po bardzo nieudanym występie w Tokio wielu ekspertów i kibiców zwątpiło w raszyniankę, lecz ta świetnie odpowiedziała na krytykę podczas rywalizacji w Pekinie. Wygrała cały turniej rangi 1000, pokonując kolejno. Sarę Sorribest Tormo, Warwarę Graczową, Magdę Linette, Caroline Garcią, Coco Gauff i Ludmiłę Samsonową

Dla porównania Aryna Sabalenka odpadła już na etapie ćwierćfinału po zmierzeniu się z Jeleną Rybakiną. Białorusinka ogólnie słabo radzi sobie w tourze od momentu, gdy objęła pozycję liderki po US Open. Po nieudanym starcie w Pekinie Polak odrobiła do niej ponad 600 punktów. Niebawem przewaga Białorusinki znów się powiększy, gdy obu zawodniczkom odejdą punkty z zeszłorocznych występów w San Diego.

Dodatkowo w WTA Finals 26-latka będzie broniła aż 995 „oczek”, a raszynianka „tylko” 750. Jeśli więc Białorusinka słabo spisze się w Cancun, a Iga Świątek wręcz przeciwnie, to jest duża szansa, że Polka wróci na szczyt klasyfikacji generalnej na samym finiszu sezonu. W tegorocznej edycji WTA Finals wystąpią także: Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur i Karolina Muchova.

Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka – tak będzie zmieniał się ranking WTA

Aktualnie po zwycięstwie Polski w finale China Open:

9480 punktów Aryny Sabalenki

9105 punktów Igi Świątek

Po tym, jak obu zawodniczkom odpadną rezultaty z zeszłorocznej edycji WTA San Diego:

9380 punktów Aryny Sabalenki

8545 punktów Igi Świątek

Tuż przed startem WTA Finals w Cancun:

8425 punktów Aryny Sabalenki

7795 punktów Igi Świątek

Ile punktów można zdobyć w trakcie WTA Finals?

250 punktów za każde wygrane starcie w trakcie fazy grupowej;

125 punktów za każde przegrane spotkanie podczas fazy grupowej;

750 punktów za triumf w całym turnieju;

330 punktów za porażkę w finale.

