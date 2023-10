Tym imponuje Iga Świątek. Ekspert zwraca uwagę na pozasportowe zachowanie

Iga Świątek szykuje się na najważniejszy turniej końca sezonu 2023. WTA Finals w Cancun to finisz zmagań w wykonaniu czołowych zawodniczek świata. Choć nie jest to impreza rangi wielkoszlemowej, to i tak ma dla startujących wielkie znaczenie, gdyż rywalizuje w niej elita globu.

Ekspert broni osobowości Igi Świątek

Iga Świątek przystępując do WTA Finals odpuści zarazem finały Billie Jean King Cup w Sevilli, czym naraziła się na krytykę ze strony byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego, Mirosława Skrzypczyńskiego. Polka nic sobie z tego nie robi, gdyż impreza kończąca cykl WTA jest dla niej ważniejsza. Podejdzie do niej po triumfie w Pekinie, który pokazał, że Świątek wciąż jest silną psychicznie zawodniczką.

O wiceliderce rankingu mówi się wiele. Wynika to przede wszystkim z jej świetnej gry i pozycji w zestawieniu. Świątek to przecież do niedawna liderka wśród pań, która wygrała już cztery tytuły wielkoszlemowe. Co jakiś czas pojawiają się głosy kwestionujące jej osobowość. Pomimo wielkich sukcesów Polka nie jest tak medialną postacią jak Naomi Osaka, Coco Gauff czy Emma Raducanu. Dwie ostatnie nie mogą się z nią równać jeśli chodzi o osiągnięcia, lecz i tak są na medialnym świeczniku. Jon Wertheim ze Sports Illustrated stwierdził, że jakakolwiek krytyka Świątek, za brak wyróżniającej się osobowości jest stanowczo błędna. Dziennikarz zwraca uwagę na fakt, iż Polka cały czas pozostaje tenisistką skupioną na grze.

„Krytyka, jeśli to właściwe słowo, jej osobowości wydaje się bardzo błędna. Nie interesuje ją gra w „patrz na mnie”, moda ani oznaki sławy. Dobrze dla niej. Nie rzuca oburzających komentarzy i prowokacji w mediach społecznościowych? Dobrze dla niej. Nie zdradza zbyt wielu emocji, gdy gra lub przyciąga fanów. Dobrze dla niej” – pisze Wertheim.

Iga Świątek wystartuje w WTA Finals

Dziennikarz dodał, że nawet gdyby Świątek już teraz zakończyła karierę, to bez cienia wątpliwości znalazłaby się w Galerii Sław Tenisa.

Turniej WTA Finals odbędzie się w meksykańskim Cancun w dniach 29 października – 5 listopada.

