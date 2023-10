Szlachetny gest Igi Świątek. Potężne wsparcie w związku ze zdrowiem psychicznym

Iga Świątek ma za sobą wyboiste tygodnie. Najpierw spadła na nią lawina krytyki za dyspozycję w Tokio. Reprezentantka Polski przegrała już w trzeciej rundzie, co odbierano jako olbrzymie zaskoczenie. Później w Pekinie jeśli niespodzianka była, to zdecydowanie pozytywna. Zwyciężczyni tegorocznego Roland Garros pokazała, że potrafi przezwyciężać kryzysy. Wygrana z Ludmiłą Samsonową miała dla niej wiele znaczeń.

Wielki gest Igi Świątek

Polka szykuje się do WTA Finals w Cancun. Impreza w Meksyku kończy zmagania tenisistek w sezonie 2023. W zmaganiach zagrają tylko najlepsze tenisistki tego roku, więc można spodziewać się wyrównanej gry. Świątek z tego powodu odpuszcza walkę w Billie Jean King Cup w Sevilli wraz z reprezentacją Polski, za co została skrytykowana przez byłego prezesa PZT, Mirosława Skrzypczyńskiego.

Świątek to atletka, która słynie z mocnej psychiki i troski o zdrowie mentalne. Jak co roku 10 października jest obchodzony Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zawodniczka w poście zamieszczonym dwa dni później w serwisie Twitter wspomniała o tym, że często porusza tę tematykę. W tym roku zdecydowała się na dodatkowy, szlachetny gest. Przekazała 300 tysięcy złotych dla fundacji UNICEF Polska na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. „Wiem, że czyny mówią głośniej niż słowa” – pisze w poście Świątek, dodając:

„Wiem, że dla wielu osób to ważne, aby osoby publiczne kojarzone z „sukcesem” mówiły o tym głośno: to ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc. To normalne, że nie ze wszystkim możemy poradzić sobie sami. I mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie sam, bo zawsze znajdzie się dobry i świadomy człowiek obok. Tego nam życzę z okazji tygodnia, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego” – napisała w social mediach wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek powalczy w WTA Finals

Zmagania w meksykańskim Cancun odbędą się w dniach 29 października – 5 listopada. Przed rokiem Iga Świątek dotarła do półfinału finałów.

