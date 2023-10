Iga Świątek przerwała milczenie ws. wyborów. Przyznała, że zrobiła wyjątek

Już w najbliższą niedzielę, tj. 15 października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Jedna z najlepszych tenisistek na świecie Iga Świątek zabrała głos, co do niedzielnego wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Polki i Polacy 15 października będą wybierać spośród 460 posłów i 100 senatorów na nadchodzącą, czteroletnią kadencję Sejmu i Senatu. Tego samego dnia co wybory parlamentarne odbędzie się również referendum. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Udając się do lokalu wyborczego, należy pamiętać, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości. Iga Świątek zabrała głos w sprawie wyborów w Polsce W piątkowe przedpołudnie w kwestii wyborów parlamentarnych kilka zdań napisała nasza najlepsza tenisistka. Iga Świątek nie ukrywa, że będzie głosować, weźmie czynny udział w tym, co z pewnością uformuje rzeczywistość polityczną w Polsce na najbliższe cztery lata. „Wiecie, że nie wypowiadam się na temat polityki, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Już w najbliższą niedzielę wybory. Uważam, że głosowanie to nasz obywatelski obowiązek i moment naszej decyzyjności, który jest też przywilejem. To wyraz społecznej odpowiedzialności. Ja zagłosuję i zachęcam do tego samego” – napisała w mediach społecznościowych Świątek. twitter Przypomnijmy, że Polka kilka dni temu sięgnęła po swój kolejny tytuł w cyklu WTA. Świątek triumfowała podczas China Open, turnieju zaliczanego do rangi WTA 1000. Polka walczy o przeskoczenie Aryny Sabalenki Polska tenisistka stara się jak najbardziej zbliżyć do swojej największej rywalki, przynajmniej rankingowo, która przeskoczyła ją na samym szczycie rankingu światowego. Mowa o Arynie Sabalence, zaliczającej kapitalny rok 2023. Świątek w kończącym się wkrótce sezonie sięgnęła po jeden wielkoszlemowy tytuł, po raz trzeci w karierze wygrywając rywalizację na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Białorusinka wydaje się być w zasięgu Świątek, która w ostatnim czasie ponownie świetnie się prezentuje w rywalizacji na kortach o twardej nawierzchni. Czytaj też:

